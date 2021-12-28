



Компания Xiaomi провела в Китае презентацию нескольких новых устройств. Были представлены три смартфона флагманской серии Xiaomi 12, смарт-часы топового уровня Watch S1 и беспроводные наушники Buds 3 класса Hi-Fi.



Xiaomi 12







Представлены три флагмана: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X. Они похожи внешне, но отличаются характеристиками.



Xiaomi 12 получил AMOLED-экран диагональю 6,28 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой режима HDR10+ и защитой стеклом Gorilla Victus, процессор Snapdragon 8 Gen 1, 32-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с тремя модулями (главный 50 Мп, широкоугольный 13 Мп, телефото) и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с 67-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядкой.



Модель Xiaomi 12 Pro получила более крупный экран (6,73 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой режима HDR10+), другой набор фотомодулей (главный 50 Мп, портретный 50 Мп, широкоугольный 32 Мп) и более ёмкий аккумулятор (4600 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки). Полностью зарядить Xiaomi 12 Pro через кабель можно за 18 минут, а от беспроводного зарядника за 42 минуты.



Модель Xiaomi 12X чуть проще двух предыдущих. В неё установлен экран диагональю 6,28 дюйма, процессор Snapdragon 870, камера с тремя модулями (главный 50 Мп, широкоугольный 13 Мп и телефото) и аккумулятор на 4500 мАч с 67-ваттной проводной зарядкой без поддержки беспроводной зарядки.



В смартфонах используются стереодинамики Harman/Kardon с сертификацией Dolby Atmos (а у двух старших моделей ещё и Hi-Res Audio).



Среди модулей связи — USB Type-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G и NFC. Все три модели используют в качестве программной платформы оболочку MIUI 13 на базе Android 12 и будут выпущены в трёх вариантах: 8 + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ. Предзаказ в Китае уже открыт, а продажи начнутся 1 января.





Xiaomi 12 (8 + 128 ГБ) — 3699 юаней (примерно 42 700 рублей)

Xiaomi 12 (8 + 256 ГБ) — 3999 юаней (примерно 46 100 рублей)

Xiaomi 12 (12 + 256 ГБ) — 4399 юаней (примерно 50 800 рублей)

Xiaomi 12 Pro (8 + 128 ГБ) — 4699 юаней (примерно 54 100 рублей)

Xiaomi 12 Pro (8 + 256 ГБ) — 4999 юаней (примерно 57 600 рублей)

Xiaomi 12 Pro (12 + 256 ГБ) — 5399 юаней (примерно 62 200 рублей)

Xiaomi 12X (8 + 128 ГБ) — 3199 юаней (примерно 36 900 рублей)

Xiaomi 12X (8 + 256 ГБ) — 3499 юаней (примерно 40 300 рублей)

Xiaomi 12X (12 + 256 ГБ) — 3799 юаней (примерно 43 800 рублей)

Это смарт-часы премиум-уровня с круглым AMOLED-экраном диагональю 1,43 дюйма с защитой сапфировым стеклом, металлическим корпусом и кожаным или силиконовым ремешком. В них встроен пульсоксиметр для измерения пульса и уровня насыщенности крови кислородом, а также GPS-модуль для отслеживания геолокации при занятиях спортом. Заряда аккумулятора хватает на срок до 24 дней в зависимости от режима использования. Версия Xiaomi Watch S1 с силиконовым ремешком стоит 1099 юаней, а с кожаным 1199 юаней (около 12 700 и 14 000 рублей).TWS-наушники с двойным магнитным динамическим драйвером уровня Hi-Fi, системой активного шумоподавления с тремя режимами (до 40 дБ) и автономностью до 7 часов от одного заряда и до 32 часов при зарядке от кейса. Они будут продаваться в Китае за 449 юаней (примерно 5200 рублей).





