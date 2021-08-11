На мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds2. По словам производителя, они обеспечивают комфортную посадку и высокое качество звучания. Новинка пополнит линейку Buds и станет частью экосистемы Galaxy.
Двухполосные динамики отвечают за чистые высокие ноты и глубокие басы, а активное шумоподавление блокирует нежелательные звуки. Если вам нужно услышать то, что происходит вокруг, настройте режим звукового фона Ambient sound, выбрав один из трех уровней интенсивности передачи звуков окружающей среды. Во время телефонных разговоров голос будет звучать четче благодаря системе шумоподавления на основе машинного обучения, которая фильтрует множество отвлекающих фоновых звуков.
Технические характеристики Galaxy Buds2
- Размеры и вес: 17.0 x 20.9 x 21.1 мм, 5.0 г (наушники); 50 x 27.8 мм x 50.2, 41.2г (футляр)
- Динамики: 2-полосные (низкочастотный + высокочастотный)
- Микрофоны: 3 микрофона (2 внешних + 1 внутренний) + вибрационный датчик костной проводимости
- Ёмкость аккумулятора: 61 мАч (наушники); 472 мАч (футляр)
- Зарядка: 5 минут быстрой зарядки Qi обеспечивает 1 час воспроизведения
- Подключение и кодеки: Bluetooth 5.2, AAC, SBC
- Датчики: акселерометр, гироскоп, датчик присутствия, датчик Холла, датчик касания, вибрационный датчик костной проводимости
- Комплектация: наушники, зарядный футляр, дополнительные сменные амбушюры, кабель, инструкция
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