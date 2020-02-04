



Федеральная антимонопольная служба предложила смягчить для покупателей последствия от введения нормы, обязывающей производителей смартфонов и другой электроники предустанавливать ПО российских разработчиков. В том случае если такое ПО окажется «сырым» и будет негативно влиять на работу устройства, товар можно будет сдать обратно в магазин, получив возврат денег. Соответствующие поправки будут внесены в ряд законов, включая ФЗ «О защите прав потребителей».



Предустановка российского софта станет обязательной для различных устройств на российском рынке в разное время:



С 1 июля 2020 года — смартфоны

С 1 июля 2021 года — планшеты

С 1 июля 2022 года — компьютеры и ноутбуки

С 1 июля 2023 года — телевизоры с функцией смарт-ТВ



Для разных видов товаров будет утверждён свой список программного обеспечения (госуслуги, платежная система МИР, антивирус, социальные сети и т. д.) Недостатки в этом ПО могут стать причиной для возврата устройства в магазин или производителю в течение 15 дней с момента покупки. В закон «О защите прав потребителей» будет необходимо добавить несколько новых формулировок, в том числе «разработчик приложений». Также, возможно, потребуется определить и разграничить зоны ответственности разработчиков программного обеспечения и производителей оборудования.



Эксперты считают, что изменения в правилах возврата могут негативно отразиться на российском рынке электроники и снизить прибыль ритейлеров. К тому же, ответственность за работу стороннего ПО частично будет возложена на производителей устройств, хотя они не имеют к нему никакого отношения.







