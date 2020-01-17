Сети #5G изменят наш образ жизни. Но некоторые компании 5G, такие как Huawei, могут подвергнуть ваши данные риску.



Доверяйте 5G-поставщикам из демократических стран с независимыми судебными органами.

Доверяйте 5G-поставщикам с этичной и прозрачной деловой практикой. pic.twitter.com/nTODbJNwWk — США по-русски (@USApoRusski) January 17, 2020

Официальный русскоязычный аккаунт Государственного Департамента США опубликовал на своей официальной странице в Твиттер рекомендации по выбору поставщика 5G-услуг. В своем твите Госдеп прямым текстом заявляет, что такие как Huawei, могут подвергнуть ваши данные риску.Помимо этого сообщается, что необходимо доверять 5G-поставщикам из демократических стран с независимыми судебными органами, а также с этичной и прозрачной деловой практикой.В ролике описываются категории личных данных, такие как семейные фотографии, банковские счета, медицинская документация, личная переписка, которые подвергаются утечки, если использовать не благонадежные телекоммуникационные сети.Также сообщается, что, согласно китайским законам, Huawei должна тайно сотрудничать и предоставлять информацию Коммунистической партии Китая. Госдеп в своем видео не забыл упомянуть, что китайская корпорация нарушает санкции и поддерживает репрессивные режимы в таких странах, как Иран. Департамент США подчеркивает, что Huawei неоднократно уличали в хищении интеллектуальной собственности.