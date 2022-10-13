Google Смартфоны

Google никак не может научиться делать смартфоны

Александр


Недавно компания Google выпустила смартфоны серии Pixel 7, и пользователи уже начали находить в них баги. К примеру, редактор XDA Developers заметил, что его Pixel 7 Pro аномально быстро расходует энергию, если выставить яркость экрана близко к максимальному значению. Проблему подтвердили и другие обладатели этой модели, то есть она не единичная.

Примечательно, что у Pixel 7 Pro в целом неплохая автономность, но яркий экран делает этот смартфон чрезмерно прожорливым — на максимуме аккумулятор «тает» на 10% всего за 15 минут. Как показали измерения, при яркости экрана в 600 нит смартфон потребляет около 3,5-4 Вт, а на 1000 нит его мощность возрастает до 6 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra при тех же условиях вбирает в себя лишь 2 и 4 Вт соответственно.

Прошлогодняя модель Pixel 6 Pro с настройками на максимальную яркость (800 нит) потребляет 4 Вт, то есть больше, чем флагман Samsung с более ярким экраном. Это может означать, что у всех смартфонов производства Google аномально большое энергопотребление, когда экран выкручен на максимум, просто до сих пор никто особо не обращал на это внимание. Неизвестно, чем вызвана эта проблема и может ли она быть устранена программным патчем или кроется гораздо глубже и требует изменений в проектировании «железных» компонентов (например, экрана, контроллера питания или процессора).
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Названы приложения и игры, которые необходимо немедленно удалить. Они заражены вирусом
«Сбербанк» не открывается в Chrome, Safari и других популярных браузерах. Как решить проблему?
Intel представила приложение для синхронизации фото и сообщений между Android, iOS и Windows

Рекомендации

Рекомендации

В России появился бренд, который максимально откровенно копирует Apple
iOS 15.6 вызвала проблемы почти у всех iPhone. Подумайте, прежде чем устанавливать
SSD-накопители умирают строго по таймеру. Это один из самых загадочных багов
Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

GSmirnov
+509
GSmirnov
А iguides не может починить приложение и сделать темную тему.
Вчера в 22:10
#
Ckor_30
+610
Ckor_30 GSmirnov
Да iGuides наверно некому пилить приложения судя по тому что это давно не делали экономят деньги .
Сегодня в 01:16
#
+5
privetsluni
Самсунг или какие-то близкие им компании поставляют американцам модели прошлогодних экранов в обмен на использование программного обеспечения, идей и прочей интеллектуальной собственности. И так из года в год, что в отношении аппле, гугла или ещё кого угодно из программистов. По моему тут всё очевидно как и квадратное уравнение
Сегодня в 00:46
#