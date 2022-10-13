Google никак не может научиться делать смартфоны
Александр Кузнецов —
Недавно компания Google выпустила смартфоны серии Pixel 7, и пользователи уже начали находить в них баги. К примеру, редактор XDA Developers заметил, что его Pixel 7 Pro аномально быстро расходует энергию, если выставить яркость экрана близко к максимальному значению. Проблему подтвердили и другие обладатели этой модели, то есть она не единичная.
Примечательно, что у Pixel 7 Pro в целом неплохая автономность, но яркий экран делает этот смартфон чрезмерно прожорливым — на максимуме аккумулятор «тает» на 10% всего за 15 минут. Как показали измерения, при яркости экрана в 600 нит смартфон потребляет около 3,5-4 Вт, а на 1000 нит его мощность возрастает до 6 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra при тех же условиях вбирает в себя лишь 2 и 4 Вт соответственно.
Прошлогодняя модель Pixel 6 Pro с настройками на максимальную яркость (800 нит) потребляет 4 Вт, то есть больше, чем флагман Samsung с более ярким экраном. Это может означать, что у всех смартфонов производства Google аномально большое энергопотребление, когда экран выкручен на максимум, просто до сих пор никто особо не обращал на это внимание. Неизвестно, чем вызвана эта проблема и может ли она быть устранена программным патчем или кроется гораздо глубже и требует изменений в проектировании «железных» компонентов (например, экрана, контроллера питания или процессора).
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+5
Самсунг или какие-то близкие им компании поставляют американцам модели прошлогодних экранов в обмен на использование программного обеспечения, идей и прочей интеллектуальной собственности. И так из года в год, что в отношении аппле, гугла или ещё кого угодно из программистов. По моему тут всё очевидно как и квадратное уравнение
Сегодня в 00:46
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+2
Не так всё однозначно! Есть и альтернативное мнение: https://top-mob.com/google-pixel-7-pro-obzor/
Сегодня в 03:44
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