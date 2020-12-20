Компания Hisense опубликовала тизер очень необычного смартфона. Он будет обладать поддержкой сетей связи пятого поколения, а от других подобных устройств его будет отличать наличие экрана с чёрно-белым изображением.
Смартфон называется Hisense A7 5G и будет представлен 22 декабря. Он оснащён сверхэкономичным экраном E Ink, который обычно применяется в электронных читалках и почти не потребляет энергию. В теории смартфон с таким экраном нужно будет заряжать очен редко — раз в несколько недель или даже месяцев в зависимости от сценариев использования.
Подробности о других технических характеристиках Hisense A7 5G пока не раскрываются. Судя по тизеру, смартфон получит экран с узкой рамкой, порт USB Type-C и выход для подключения наушников. По слухам, в нём используется процессор Unisoc Tiger T7510 — первый чип этого производителя с интегрированным 5G-модемом.
Ранее в сеть утёк пресс-рендер этой новинки. На нём видно, что смартфон будет оснащён сканером отпечатков пальцев и двумя камерами.
Hisense уже выпускала смартфоны с экраном E Ink — например, модель A5C, но у неё, в отличие от A7 5G, цветная матрица, которая гораздо менее экономична.
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