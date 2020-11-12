Я за практичный подход к смартфонам: брал новинку в прошлом году — тогда пережди без покупок год нынешний. С iPhone 12 Pro Max такой трюк не пройдёт, бегом переходи на него с любого смартфона. Разумеется, если можешь себе позволить и понимаешь, для чего он тебе нужен.







На мой взгляд, в этом году новые модели по интересу почти не уступают революционному запуску iPhone X. Но если тогда это было полное переосмысление самого форм-фактора смартфона, то теперь в центре внимания сильнейшее и самое значительное за всю историю iPhone расширение модельного ряда. Причины взять новую модель теперь есть практически у каждого, но разумеется, с оглядкой на финансовые возможности. Увы, цены на гаджеты (впрочем, и на все остальное) задорно скачут вверх вслед за курсом доллара, а вот наши зарплаты тем же похвастаться не могут.





Итак, вот какой расклад мы получили в многострадальном 2020 году. Силами iPhone 12 нашлось, чем привлечь самых практичных покупателей, желающих получить лучшее без переплаты за лишнее, запуск iPhone 12 mini дал шанс приобщиться к современным технологиям тем консерваторам, кто много лет сидит на старых моделях ради компактных размеров и управления одной рукой. Еще в модельном ряду теперь есть iPhone 12 Pro, классное устройство для эстетов и энтузиастов мобильной фотографии, а также ультимативный флагман iPhone 12 Pro Max с крутейшей камерой для профи и увеличенной диагональю экрана для создания и потребления контента.





Разумеется, самый интересный из всех — последний, потому что самый технологичный. Я провёл с ним сутки и готов поделиться первыми впечатлениями от iPhone 12 Pro Max. А начну с десяти коротких фактов:

Он здоровенный. Без шуток. Даже после iPhone 11 Pro Max размеры новой модели какое-то время будут казаться пугающими, а дальше единственный вариант — привыкнуть. Ну, или смириться.

Синий — топ. Вообще-то мои любимые цвета — зелёные с оттенками либо ближе к темному изумруду, либо ко всяким милитари-расцветкам. Однако зелёный iPhone вызвал куда меньше эмоций, чем «тихоокеанский синий». Считаю, на этот цвет при покупке нужно смотреть в первую очередь.

Корпус маркий. Но не везде. Стальная рамка по периметру стала плоской, из-за чего отпечатки пальцев и прочие следы использования заметны намного лучше. Приручил красавца — не забывай ухаживать.





Тактильность. Очень нравится. Двигать пальцем по Ceramic Shield стало приятней. Или это олеофобное покрытие на моем прошлогоднем iPhone совсем стерлось? Даже если так, матовая спинка точно получилась очень приятной наощупь и классно контрастирует с глянцем стальных боков.

Чехлы. И снова о размерах. Благодаря MagSafe фирменные аксессуары стали компактней, так что защита хоть и увеличивает физические размеры устройства, но не так критично, как раньше.

Экран потеплел. Никогда бы не сказал, что дисплеи прошлогодних айфонов отдают синевой, но именно так кажется при сравнении лоб в лоб с новой моделью. Цветопередача теперь с явным реверансом в сторону тёплых тонов, нравится вам это или нет.





Блок камер — монстр. Но мне за него страшно. Тройная (не считая лидара) камера драматично прибавила в размерах. Виной тому новый сенсор, светлая оптика и стабилизация со сдвигом матрицы вместо объектива. За пределы корпуса все это выступает намного сильнее, а кроме того, стекло объективов заметно возвышается над металлическим обрамлением. Увы, при падениях оно может взять удар на себя.

Энергия и мощность. Про это можно не думать. Прошлогодние айфоны все еще очень бодры и уверенно держат заряд, смартфоны двухлетней давности тоже в порядке. В iPhone 12 Pro Max все стало лучше, но было ли на что жаловаться раньше?

Антенна для 5G. Нет, в американских iPhone 12 Pro Max она стоит не для чипирования. Дополнительная антенна используется для частотного диапазона, получившего распространение только в США. А в целом по миру все версии новых айфонов будут отлично работать в сетях пятого поколения. При их наличии, разумеется.

Нужен ли тебе iPhone 12 Pro Max? Есть три пути, как говорится. В первую очередь, бери ради самой крутой камеры. Фото и видео — это не твоё? А может, хочешь здоровенный экран для работы и развлечений. Тоже не важно? Значит, поддайся желанию сунуть в карман самый дорогой айфон. Нет такого желания? Тогда не мучайся и возьми модель поменьше. Сэкономишь деньги, а удовольствия получишь столько же.

Больше всего нового — в камере iPhone 12 Pro Max. В плане «железа» для широкоугольной камеры это увеличенная на 47% матрица и более крупные пиксели, семилинзовый объектив, диафрагма ƒ/1.6 и новая система оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы, а не объектива. Последнее обычно встречается только в дорогих камерах, а теперь стало доступно и в мобильном формате iPhone. Новая телефотокамера с фокусным расстоянием 65 мм (зум 2.5 х) даёт ещё большее увеличение для портретов и более подходящий угол обзора для этого жанра фотографии. В сверхширокоугольной камере фокусное расстояние осталось 13 мм (угол обзора 120°), используется пятилинзовый объектив, диафрагма ƒ/2.4.































Аппаратные изменения в самой камере, новый процессор и датчик LiDAR обеспечили мощную базу для развития возможностей камеры. Для портретов добавлена поддержка ночного режима, Deep Fusion теперь работает даже на сверхширокоугольной камере, основная широкоугольная стала намного лучше фокусироваться в условиях недостаточного освещения. Впервые в смартфонах появилась возможность съемки видео в Dolby Vision, что особенно хорошо в сочетании с новой системой оптической стабилизации. А позже появится поддержка нового формата Apple ProRAW для сохранения максимального количества информации с сенсора и обработки фотографий на профессиональном уровне. Мы пока сделали несколько фото вечерней Москвы, чтобы быстро показать съемку в условиях недостаточного освещения, я позже подготовим отдельный материал, посвященный камере iPhone 12 Pro Max.







Однако стоит учитывать, что при увеличении площади модуля камеры и еще более выступающей за пределы корпуса оптики появляется проблема повышенного риска повреждения объективов. Пусть даже они защищены надежным сапфировым стеклом, в случае падения смартфона на спинку с большой высоты появляется риск, что удар придется именно на край объектива и он разобьется. Если не уверены в своей аккуратности — берите чехол.





Что же касается дизайна в целом, переход от скругленной рамки к прямой, а вместе с тем и неизбежные сравнения с iPhone 5, в интернетах обсудили уже вдоль и поперёк. Не буду заострять много внимания на эстетике, это вкусовщина и наверняка на каждый восторг по поводу новой рамки найдётся яростный критик этого решения. Лично мне все понравилось. Вживую внешний вид смартфонов не смотрится возвратом на много лет назад и прямые грани iPhone 12 Pro Max выглядят свежо и ощущаются как логическое развитие и улучшение дизайна моделей последних лет.





Тактильно смартфон изменился достаточно сильно. Из-за прямой рамки он кажется толще, хотя по факту мало чем отличается от прошлогодних моделей. Зато хватку новая форма обеспечивает очень надежную, не придраться. Кстати, появившиеся сперва слухи про впивающиеся в ладонь грани — полный бред. Как бы сильно ты ни сдавливал его в разумных для использования пределах, не возникает даже малейшего дискомфорта. А при нормальном использовании он надежно держится в руке. Без ощущения, что может выскользнуть.





К выросшей диагонали экрана, а вместе с тем и немного увеличившемуся корпусу на второй день использования ты уже постепенно привыкаешь. Но все-таки iPhone 12 Pro Max огромный, спорить с этим бесполезно. Впрочем, это оправдывается тем, как круто на нем работать с фотографиями, смотреть видео, играть. Новую модель оценят те, кому нравятся смартфоны с как можно большей диагональю экрана. А если ты раньше пользовался самыми большими версиями iPhone и чувствовал с ними какой-то дискомфорт в плане размеров, с iPhone 12 Pro Max будет непросто.





Очень любопытной мне показалась ситуация с дисплеем в плане цветопередачи. Включённый True Tone подстраивает изображение под окружающую обстановку, так что не всегда можно сразу понять, как сделана калибровка баланса белого: склоняется ли она к тёплым или холодным оттенкам. Когда ты просто начинаешь пользоваться iPhone 12 Pro Max, картинка на дисплее выглядит шикарно и не вызывает никаких вопросов. Но стоит положить рядом прошлогоднюю модель, сразу становится заметно явное преобладание тёплых тонов. Можно даже сказать, что экран очевидно желтит. Некоторым пользователям такое может не понравиться, но очень любопытно, что заметно это только при наличии второго смартфона для прямого сравнения. Убираешь его и начинаешь нормально пользоваться iPhone 12 Pro Max — и никаких претензий к экрану не остаётся.





Последние годы я вообще перестал задумываться о производительности флагманских смартфонов. В мобильном формате не существует задач типа игр, приложений или отрисовки интерфейса, которые заставили бы пасовать процессоры топовых моделей или заставили бы упереться в потолок доступного объёма оперативной памяти. В этом плане думать про начинку iPhone 12 Pro Max не стоит, у смартфона огромный запас мощности на несколько лет вперёд, и его хватит даже на «тяжёлые» мобильные игры, которые будут выпущены года через 3-4.





Впрочем, Apple не просто так уделяет на презентациях внимание процессорным технологиям. Чипы в смартфонах отвечают теперь не только за очевидную производительность самого устройства, но также оказывают огромное влияние на качество фотографий работой сигнального со-процессора, улучшают снимки машинным обучением, имеют на борту чипы шифрования и многое, многое другое. iPhone 12 Pro Max получил улучшения по всем параметрам, даже если вы этого не видите. А что касается автономности, первое впечатление у меня такое, что смартфон работает очень долго. Даже с учетом того, что в первый день использования он вызывает повышенный интерес и желанием пользоваться им больше и чаще привычного. Тем не менее, пока это только прикидки. Подробнее об автономности речь пойдет уже в обзоре.





В сухом остатке при выборе iPhone 12 Pro Max мы получаем значительное изменение дизайна и новые тактильные ощущения от использования. А главное, еще более прочные стекла на лицевой и задней поверхностях, что должно обеспечить сохранение внешнего вида смартфона на протяжении длительного времени и защитить его от фатальных повреждений в результате падений. Экран при неизменно высоком качестве картинки стал больше, это оценят те, кто создает контент или много потребляет его. Камера получила мощнейшее обновление и теперь iPhone 12 Pro Max становится бескомпромиссным смартфоном для тех, кто ищет устройство для фотографии и съемки видео. А в итоге все эти изменения складываются в общую картинку, когда ты понимаешь, что смартфон полностью оправдывает Pro Max в названии. Теперь это действительно выдающийся продукт для тех, кто находится в поисках лучшего.







