Ультрабук должен быть стильным и работать долго. Если он стоит больше 80 тысяч рублей, нужны качественный экран и высокая производительность.
Внешний вид важен, чтобы устройство смотрелось презентабельно. Если вы стабильно работаете не из дома, то часто приходится делать это в общественных местах. Здесь ноутбук — полноценный элемент внешнего вида, как одежда и аксессуары, поэтому визуал здесь важнее, чем в случае со стационарным компьютером. При выборе этот момент не будет ключевым, но на общее впечатление от пользования точно повлияет.
Автономность — первый параметр с точки зрения надежности ноутбука. Он обязательно должен работать в течение среднестатистического рабочего дня (8 часов) и не вырубиться в ответственный момент. Кроме того, мы любим ноутбуки за их портативность, тогда смысл в этой особенности, если он не работает полноценно без розетки?
Если ноутбук стоит дороже 80 000 рублей, то скорее его покупают не только для работы с текстом, таблицами и серфинга, но также и создания и редактирования контента на базовом уровне. Чтобы была возможность это делать, ему необходимы качественный экран и мощный процессор.
К нам на обзор попал Honor MagicBook View 14. В нем бренд как раз сделал ставку на эти три момента. Посмотрим, на что он способен.
Автономность: на целый рабочий день и даже больше
Время работы без подзарядки — первое, что я протестировал. Я фрилансер и работаю из дома, но периодически у меня есть желание сменить обстановку, поэтому я выбираюсь из квартиры в кафе. Первый день с Honor MagicBook View 14 я работал полностью из заведений (в течение восьми часов), и к концу рабочего дня у ноутбука осталось 30% заряда, притом что я пользовался им без перерывов и на почти максимальном уровне яркости экрана.
В тестах Honor ноутбук выдерживает 15 часов просмотра локального видео в разрешении 1080p при яркости 150 нит. Я не замерял часы, но в целом при работе в тестовом редакторе с открытыми браузером и мессенджером заряда хватает на весь день — в течение рабочего дня и после, чтобы посмотреть кино, ютуб или позависать в соцсетях. Емкость батареи 60 Вт*ч.
Заряжается ноутбук по USB-C. Разъема два, втыкать провод можно в любой свободный. Блок питания быстрый. Он позволяет зарядить ноутбук за 15 минут для 2,5 часов работы. Например, у вас внезапно разрядился ноутбук. 15 минут у розетки, и заряда хватит, чтобы хотя бы доделать до конца текущий проект.
Дизайн: работа над ошибками
Внешний вид — то, что впечатлило меня, помимо автономности. Визуально Honor MagicBook View 14 почти не отличается от других моделей бренда, например, Honor MagicBook 14. Серебристый матовый корпус, глянцевый логотип на крышке, тонкая рамка экрана, клиновидный корпус — эти элементы есть почти у всех ноутбуков марки.
Когда я начал проверять его на наличие недостатков, которые замечал у других моделей бренда, то обнаружил, что их нет. Меня раздражало, что корпус прогибается, если на него надавить — было чувство, что в корпусе есть воздушная прослойка. Здесь этой особенности нет.
Тактильно корпус приятный, ощущается дороговизна и добротная сборка. Он изготовлен из авиационного алюминия, что положительно влияет на тактильные ощущения и прочность. Корпус MagicBook View 14 отличается стойкостью ко внешним воздействиям — он прошел 23 этапа обработки и более 1000 испытаний.
Шарнир затянут нетуго. «Тест на макбук» лэптоп проходит — крышка легко открывается одной рукой. При этом, в открытом состоянии она не болтается, что еще раз указывает на качественную сборку. Впрочем, на начальном этапе с этим есть проблемы — периодически первые секунды кажется, что крышку вообще не отсоединить от нижней панели, зато потом проблем нет.
Габариты стандартные для 14-дюймового ультрабука — вес 1,48 кг, толщина 14,5 мм. Лэптоп легко помещается в городской рюкзак, почти не утяжеляет его и не занимает лишнего места в нем.
Клавиатура и веб-камера: такого у ноутбуков на Windows еще не было
Самое заметное изменение в ноутбуке относительно других моделей Honor — перемещение веб-камеры с клавиатуры на верхнюю грань рамки. Годами компания размещала ее в клавиатуре, делая ее выдвижной. Это делалось для увеличения полезной площади на крышке, но одновременно у такого решения был ряд минусов — угол обзора не регулировался, а пользователь отображался с неудачного ракурса, с которого подчеркивались ноздри и второй подбородок.
В MagicBook View 14 компания отказалсь от экстремально высокого процента полезной площади в пользу большей практичности. У веб-камеры на верхней грани рамки экрана можно регулировать угол обзора, относительно пользователя угол прямой, собеседнику не кажется, что вы смотрите на него сверху вниз.
Но и это не единственное изменение. Honor MagicBook View 14 оснащен первой в индустрии двойной широкоугольной Ultra HD камерой с разрешением 5 МП и углом обзора 90 градусов. Угла обзора два — узкий подойдет для отображения себя, а широкий — группы людей, например, вы семьей общаетесь с родными, компанией с друзьями или командой с коллегами. Камеру можно легко выключить одним движением, нажав горячую клавишу F8.
Порты следующие:
- HDMI
- USB-C х2
- USB-A
- 3,5-мм
Экран: естественные цвета
Ноутбук оснащен экраном с диагональю 14 дюймов, разрешением 2,5K (2520 х 1680) и полезной площадью 90,5%. Тип матрицы — IPS.
Экран охватывает 100% палитры sRGB и поддерживает 1,07 млрд цветов. Это обеспечивает его точнейшей цветопередачей, и пользователь увидит изображение таким, каким его задумывал автор. Частота обновления — 90 Гц. Картинка плавнее, чем у конкурентов с 60 Гц, но я не особо вижу смысла в увеличенной частота обновления на ноутбуках, не предназначенных для игр.
К минусам экрана относится яркость 400 нит. Среди ноутбуков это значение часто встречается, но лично мне не хватает яркости, чтобы без проблем пользоваться ноутбуком при высоком уровне освещенности. У MacBook Air M1 тоже 500 нит, и это тоже его минус, и пользователи стабильно пытаются его устранить.
Программное обеспечение: Windows 11 и мгновенный обмен файлами
Honor MagicBook View 14 из коробки работает на новейшей Windows 11, которая пока установлена лишь на 5% активных компьютеров с операционной системой от Microsoft, а системные требования для нее вполне высокие.
Первое, что я заметил на обновленной операционной системе — сходство с macOS. На нижней панели иноки выровнены по центру, не по левому краю, а меню «Пуск» по сетке иконок напоминает «Системные настройки» на операционной системе от Apple.
Окна теперь с закругленными краями. Мне такое решение нравится, интерфейс не смотрится угловатым и кажется более спокойным. Окна, стандартные приложения и элементы интерфейса открываются молниеносно, это создает дополнительный эффект быстроты и легкости операционной системы.
Порадовала новая панель быстрого доступа к основным настройкам. Визуально она похожа на панель управления в iOS, в ней сконцентрированы основные параметры работы ноутбука, там же можно выйти в раздел всех параметров системы. Среди имеющихся настроек беспроводные соединения, режим «В самолете», «Экономия заряда», «Фокусировка внимания», специальные возможности, регулировка громкости, управление яркостью экраном.
Теперь к уникальным возможностям ноутбуков Honor. В тачпад встроен NFC-модуль и не просто так. С его помощью ноутбук устанавливает соединение со смартфоном Honor для работы функции «Мультиэкран» — трансляции изображения с его экрана и передачи файлов.
Эта возможность позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, открывать до 3 приложений на нем, передавать файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке, принимать видеозвонки и многое другое.
Мы опробовали эту возможность в связке с Honor 50. Сопряжение мгновенное, передача файлов молниеносная. По функциональности и удобству это лучшая альтернатива Apple AirDrop.
Производительность: для профессиональных задач и даже игр
Ноутбук работает на базе мощного процессора Intel Core i7. С ним он получил сертификат Intel Evo. Это значит, что он быстро справляется с несколькими задачами одновременно и показывает впечатляющую скорость работы даже с ресурсоемкими задачами.
Honor MagicBook View 14 также оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и 512 ГБ встроенной формата NVMe M.2 SSD производства Toshiba.
Из профессиональных задач я занимаюсь монтажом видео. На MagicBook View 14 я смонтировал 10-минутный ролик для YouTube в Adobe Premier с пятью видеодорожками и тремя аудиодорожками в разрешении Full HD. В процессе был открыт видеоредактор и Google Chrome для поиска нужных видеофайлов, в процессе приложения не перезагружались, спасибо 16 ГБ оперативной памяти. Кулера шумели тихо, лишь в процессе рендеринга они начинали работать громче.
Я также запустил Counter-Strike: Global Offensive. На высоких настройках графики ноутбук выдавал стабильные 60 FPS. Кулера шумели, но корпус не перегревался, температура повышалась лишь до приемлемого значения. В такие нетребовательные игры на этом лэптопе вполне можно поиграть.
В качестве системы охлаждения установлены два S-образных вентилятора с увеличенным количеством лопастей и двойными охлаждающими трубками. Максимальная громкость работы охлаждающей системы — 22 дБ(А).
Во время решения офисных задач (работа с текстом, таблицами, просмотр видео, веб-серфинг) корпус остается холодным, а работа кулеров практически не слышна. Хотя о их существовании ты всегда помнишь, а вот в случае с MacBook появляется чувство, что их вовсе нет. Под высокой нагрузкой ноутбук начинает сильно шуметь, зато температура процессора не нагревается выше 71 градуса, что показывает эффективность системы охлаждения.
Для воспроизведения звука установлены четыре динамика. Я оценил их громкость — включил электронную музыку, оставил ноутбук на столе, а сам лег на диван, даже с расстояния в пару метров звук оставался объемным и детализированным. Этот же эффект сохраняется, если отойти в другую комнату. Honor официально заявляет, что качество звука сохраняется на расстоянии до пяти метро.
Итог: альтернатива MacBook Air
Honor MagicBook View 14 — один из лучших ультрабуков по цене от 90 до 130 000 рублей. Это ценовой уровень, где от ультрабука требуются мобильность, автономность, производительность и качественный экран — такая универсальная машинка для решения офисных задач и профессиональных, вроде работы с фото или видео.
Флагман сегмента от 90 до 130 000 рублей — MacBook Air (M1). Honor MagicBook View 14 — его полноценная альтернатива на Windows. Он работает на новейшей версии операционной системы Windows 11, а с рядом профессиональных программ совместим лучше, чем конкурент на процессоре Apple Silicon, под который ряд софта еще нужно оптимизировать.
Если вам нужен мощный универсальный и стильный ультрабук на Windows, присмотритесь к Honor MagicBook View 14.
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