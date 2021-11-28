Автономность: на целый рабочий день и даже больше

Дизайн: работа над ошибками

Клавиатура и веб-камера: такого у ноутбуков на Windows еще не было

Ультрабук должен быть стильным и работать долго. Если он стоит больше 80 тысяч рублей, нужны качественный экран и высокая производительность.Внешний вид важен, чтобы устройство смотрелось презентабельно. Если вы стабильно работаете не из дома, то часто приходится делать это в общественных местах. Здесь ноутбук — полноценный элемент внешнего вида, как одежда и аксессуары, поэтому визуал здесь важнее, чем в случае со стационарным компьютером. При выборе этот момент не будет ключевым, но на общее впечатление от пользования точно повлияет.Автономность — первый параметр с точки зрения надежности ноутбука. Он обязательно должен работать в течение среднестатистического рабочего дня (8 часов) и не вырубиться в ответственный момент. Кроме того, мы любим ноутбуки за их портативность, тогда смысл в этой особенности, если он не работает полноценно без розетки?Если ноутбук стоит дороже 80 000 рублей, то скорее его покупают не только для работы с текстом, таблицами и серфинга, но также и создания и редактирования контента на базовом уровне. Чтобы была возможность это делать, ему необходимы качественный экран и мощный процессор.К нам на обзор попал Honor MagicBook View 14. В нем бренд как раз сделал ставку на эти три момента. Посмотрим, на что он способен.Время работы без подзарядки — первое, что я протестировал. Я фрилансер и работаю из дома, но периодически у меня есть желание сменить обстановку, поэтому я выбираюсь из квартиры в кафе. Первый день с Honor MagicBook View 14 я работал полностью из заведений (в течение восьми часов), и к концу рабочего дня у ноутбука осталось 30% заряда, притом что я пользовался им без перерывов и на почти максимальном уровне яркости экрана.В тестах Honor ноутбук выдерживает 15 часов просмотра локального видео в разрешении 1080p при яркости 150 нит. Я не замерял часы, но в целом при работе в тестовом редакторе с открытыми браузером и мессенджером заряда хватает на весь день — в течение рабочего дня и после, чтобы посмотреть кино, ютуб или позависать в соцсетях. Емкость батареи 60 Вт*ч.Заряжается ноутбук по USB-C. Разъема два, втыкать провод можно в любой свободный. Блок питания быстрый. Он позволяет зарядить ноутбук за 15 минут для 2,5 часов работы. Например, у вас внезапно разрядился ноутбук. 15 минут у розетки, и заряда хватит, чтобы хотя бы доделать до конца текущий проект.Внешний вид — то, что впечатлило меня, помимо автономности. Визуально Honor MagicBook View 14 почти не отличается от других моделей бренда, например, Honor MagicBook 14. Серебристый матовый корпус, глянцевый логотип на крышке, тонкая рамка экрана, клиновидный корпус — эти элементы есть почти у всех ноутбуков марки.Когда я начал проверять его на наличие недостатков, которые замечал у других моделей бренда, то обнаружил, что их нет. Меня раздражало, что корпус прогибается, если на него надавить — было чувство, что в корпусе есть воздушная прослойка. Здесь этой особенности нет.Тактильно корпус приятный, ощущается дороговизна и добротная сборка. Он изготовлен из авиационного алюминия, что положительно влияет на тактильные ощущения и прочность. Корпус MagicBook View 14 отличается стойкостью ко внешним воздействиям — он прошел 23 этапа обработки и более 1000 испытаний.Шарнир затянут нетуго. «Тест на макбук» лэптоп проходит — крышка легко открывается одной рукой. При этом, в открытом состоянии она не болтается, что еще раз указывает на качественную сборку. Впрочем, на начальном этапе с этим есть проблемы — периодически первые секунды кажется, что крышку вообще не отсоединить от нижней панели, зато потом проблем нет.Габариты стандартные для 14-дюймового ультрабука — вес 1,48 кг, толщина 14,5 мм. Лэптоп легко помещается в городской рюкзак, почти не утяжеляет его и не занимает лишнего места в нем.Самое заметное изменение в ноутбуке относительно других моделей Honor — перемещение веб-камеры с клавиатуры на верхнюю грань рамки. Годами компания размещала ее в клавиатуре, делая ее выдвижной. Это делалось для увеличения полезной площади на крышке, но одновременно у такого решения был ряд минусов — угол обзора не регулировался, а пользователь отображался с неудачного ракурса, с которого подчеркивались ноздри и второй подбородок.В MagicBook View 14 компания отказалсь от экстремально высокого процента полезной площади в пользу большей практичности. У веб-камеры на верхней грани рамки экрана можно регулировать угол обзора, относительно пользователя угол прямой, собеседнику не кажется, что вы смотрите на него сверху вниз.Но и это не единственное изменение. Honor MagicBook View 14 оснащен первой в индустрии двойной широкоугольной Ultra HD камерой с разрешением 5 МП и углом обзора 90 градусов. Угла обзора два — узкий подойдет для отображения себя, а широкий — группы людей, например, вы семьей общаетесь с родными, компанией с друзьями или командой с коллегами. Камеру можно легко выключить одним движением, нажав горячую клавишу F8.