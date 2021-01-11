



Компания HP анонсировала выпуск двух новых ноутбуков в рамках онлайн-выставки CES 2021. Модели Elite Dragonfly Max и Elite Dragonfly G2 обладают уникальной возможностью — они распознают, когда пользователь кладёт устройство на колени или другую мягкую поверхность и немного снижают производительность, благодаря чему почти не нагреваются.



Dragonfly Max и Dragonfly G2 оснащены сенсорными IPS-экранами диагональю 13,3 дюйма с разрешением Full HD или 4K с поддержкой режима расширенного динамического диапазона HDR400 и максимальной яркостью 1000 нит. В них используется процессор Intel Core одиннадцатого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, твёрдотельный нокопитель до 2 ТБ и клавиатура и подсветкой и защитой против пролития жидкости. Экран может поворачиваться на 360 градусов относительно клавиатуры, благодаря чему устройство можно использовать в качестве планшета или для удобного просмотра контента в ограниченном пространстве.







Модель Dragonfly Max получила улучшенную веб-камеру с 5-мегапиксельным датчиком и дополнительным ИК-сенсором, поддерживающим разблокировку системы по лицу с использованием встроенной в Windows 10 системы биометрической защиты Windows Hello. В Dragonfly G2 камера обладает разрешением 1,2 Мп и лишена ИК-сенсора.



HP собирается выпустить эти ноутбуки в январе. Сколько они будут стоить, пока не объявлено.







