HTC приняла решение ещё сильнее уменьшить численность своего персонала, которого у неё и так почти не осталось. В 2013 году на эту компанию работало 19 тысяч человек, а теперь из них трудятся лишь 3 тысячи.
Сколько человек попадут под сокращение в этот раз, пока неизвестно, но очевидно, что этот шаг позволит HTC сэкономить на рабочей силе и слегка улучшить финансовое положение. Правда, это всё равно вряд ли спасёт компанию, ведь уже несколько лет она лишь терпит убытки и непонятно, как до сих пор остаётся на плаву.
HTC не станет покидать рынок смартфонов, но хочет сосредоточиться не на аппаратах массового спроса, а на нишевых устройствах. Речь идёт о линейке смартфонов Exodus со встроенным кошельком для хранения криптовалют и доступом к децентрализованным биржам, на которых можно продавать, покупать и обменивать монеты. HTC уже выпустила под этой линейкой две модели — флагман и смартфон средней ценовой категории.
В 2011 году HTC была одним из лидеров мобильного рынка, а в последние годы терпит убытки. Тайваньского производителя не спасло даже то, что он продал компании Google бизнес по выпуску смартфонов — его финансовые показатели после этого стали только хуже. Смартфоны HTC исчезли из крупной российской розницы около года назад. Сейчас их можно приобрести лишь в небольших магазинах, причём очевидно, что это остатки былых запасов, а новые модели в Россию почти не завозятся из-за низкого спроса.
В сентябре 2019 года у HTC сменился гендиректор. Компанию возглавил Ив Мэтр, который проработал в телеком-гиганте Orange 14 лет, в последние годы на должности исполнительного вице-президента по потребительскому оборудованию и партнёрству. Соосновательница HTC Шер Вонг, занимавшая должность гендиректора компании с 2015 года, осталась на позиции председателя совета директоров.
В октябре Ив Мэтр рассказал, почему в последние годы дела у этой компании идут всё хуже и хуже. Мэтр считает, что HTC сильно отстала в модернизации аппаратной составляющей смартфонов — они стали недостаточно инновационными на фоне продукции Apple, Samsung и Huawei. Причины отсутствия инвестиций в мобильные устройства, по мнению Мэтра, кроются в фокусировка на рынок гарнитур виртуальной реальности. Новый глава компании считает, что прежнее руководство допустило ошибку, выбрав бесперспективное направление бизнеса. Видимо, новое направление он считает более перспективным.
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