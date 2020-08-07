Компания HTC опубликовала финансовый отчёт, из которого следует, что её бизнес по-прежнему находится в упадочном состоянии. В июле она получила выручку 9,6 миллиона долларов США, что на 35,6% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее и на 56,3% меньше, чем в июне этого года.
Июль по финансовым показателям оказался для HTC самым плохим месяцем не только в 2020 году, но и вообще за всю 23-летнюю историю. Странным образом её даже не спасла сделка с Google (хотя известно, что смартфоны Pixel собирает не HTC, а LG).
HTC полагается на бизнес по производству шлемов виртуальной реальности, который показывает небольшой рост, а также продолжает выпускать смартфоны. Росту выручки в июне способствовало появление недорогой модели HTC U20 5G, а в скором времени компания планирует представить ещё одно устройство с поддержкой сетей связи пятого поколения.
На этой неделе HTC выпустила в России эксклюзив — смартфон Wildfire E3. Он стоит 9990 рублей и обладает характеристиками начального уровня. У этого устройства IPS-экран диагональю 6,2 дюйма с разрешением 1560×720 пикселей, процессор MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель со слотом microSD, сканер отпечатков пальцев, модули 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная камера двойная — с модулями 16 + 2 Мп и светодиодной вспышкой. Камера поддерживается съёмку видео с разрешением Full HD, режим бьютификации и разблокировку лицом. Смартфон двухсимочный и работает на Android 10.
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