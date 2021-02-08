Компания HTC представила новый смартфон — HTC Wildfire E lite. Он будет выпущен в продажу в России и странах Африки.
HTC Wildfire E lite получил экран с матрицей IPS диагональю 5,54 дюйма при разрешении HD+ (1400×720 пикселей), процессор MediaTek Helio A22 (MTK6761D), 2 ГБ оперативной памяти, накопитель на 16 ГБ, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а у основной два сенсора — 8 и 0,3 Мп.
Смартфон двухсимочный и поддерживает LTE. В качестве программной платформы используется Android 10 Go Edition. Вопреки современным трендам, это не безрамочный смартфон, у него очень толстые грани рамки сверху и внизу, что сказало на габаритах — 147,86×71,64×8,9 мм. Масса устройства составляет 160 г.
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