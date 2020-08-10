Компания Huawei не сможет производить собственные процессоры Kirin на мощностях фабрики HiSilicon из-за новых ограничений, принятых властями США. Qualcomm предложила ей свои услуги.
Формально Qualcomm, как и любым другим американским компаниям, запрещено сотрудничать с Huawei, но если она получит специальную лицензию от Министерства торговли, то сможет поставлять китайскому производителю смартфонов свои чипы. Вопрос в том, согласятся ли власти США выдать такую лицензию. Qualcomm полагает, что это в интересах страны, поскольку окажет положительное влияние на развитие технологий и экономики в США. В то же время, если отдать этот сегмент рынка конкурирующим компаниям, развитие будет возможно в других странах.
В поставках процессоров для Huawei заинтересованы тайваньская MediaTek и южнокорейская Samsung. Если Qualcomm не будет предоставлена экспортная лицензия, а иностранные конкуренты получат её, политика властей США приведёт к увеличению рыночной доли чипсетов с поддержкой 5G, разработанных в Китае и других странах мира. Это помешает США стать лидером на рынке 5G, а также исследовать проблемы, которые возникают в работе сетей связи пятого поколения, указывает Qualcomm.
Компания Huawei уже объявила, что флагманские смартфоны серии Mate 40, которые готовятся к выпуску в этом году, станут последними, в которые будут установлены процессоры Kirin. В дальнейшем ей придётся найти стороннего поставщика чипов, а выбор невелик: это Qualcomm, Samsung, MediaTek или более мелкие вендоры.
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Да... МЫ ЗАПРЕЩАЕМ РАБОТАТЬ С КИТАЕМ! А...? Че это? А.. подписать? Лицензия на работу с Китаем? Ок.