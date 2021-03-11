Huawei оказалась лидером по числу выпущенных устройств с поддержкой 5G в четвертом квартале 2020 года, несмотря на санкции США и отсутствие сервисов Google. Об этом сообщает издание Finbold.

За обозначенный период доля рынка компании составила 26,9%, следом идет Samsung с 25,1%. На третьем месте располагается Apple с 19,5%, а замыкают пятерку Vivo с 11,8% и Honor с 6,9% соответственно.

Интересно, что совсем недавно, в ноябре прошлого года, Samsung значительно опередила Huawei на активном рынке с поддержкой 5G с долей в 44,9% по сравнению с 8,6% у китайского производителя.

Насколько долго Huawei сможет удерживать лидирующую позицию среди производителей 5G-смартфонов неизвестно. В Китае ее доля на рынке мобильных устройств упала с доминирующей позиции в 42,4% в третьем квартале 2020 года до всего 16% в первом квартале 2021 года. Напомним, в четвертом квартале 2020 года компания выпустила два флагмана с поддержкой 5G — Mate 40 и Mate 40 Pro.





