HUAWEI представила «умный» термос с NFC и OLED-экраном

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Гаджет мгновенно соединяется со смартфоном в одно касание, а дисплей на крышке термоса подскажет температуру воды сразу несколькими способами.Устройство с длинным названием Thermos Smart Insulated Cup Pro появилось в результате коллаборации двух брендов — HUAWEI и Thermos. Одной из главных фишек гаджета стало сопряжение со смартфоном по чипу NFC. Термос анализирует количество выпитой воды и на основе данных составляет график в приложении HUAWEI Smart Life. В конце недели система сообщит, стоит ли добавить в свой рацион больше жидкости или придерживаться норме.Вторая фишка — OLED-экран. Он загорается по тапу и показывает точную температуру воды в градусах. Ниже расположен четырехцветный индикатор для определения состояния жидкости: ледяная, холодная, теплая, горячая. Как сообщает производитель Thermos Smart Insulated Cup Pro способен сохранять температуру налитой жидкости до 6 часов.Цена новинки в Китае составляет 369 юаней (~4 500 руб). Когда гаджет появится в других регионах пока неизвестно.