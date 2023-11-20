HUAWEI представила «умный» термос с NFC и OLED-экраном

Артем
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Гаджет мгновенно соединяется со смартфоном в одно касание, а дисплей на крышке термоса подскажет температуру воды сразу несколькими способами.

Устройство с длинным названием Thermos Smart Insulated Cup Pro появилось в результате коллаборации двух брендов — HUAWEI и Thermos. Одной из главных фишек гаджета стало сопряжение со смартфоном по чипу NFC. Термос анализирует количество выпитой воды и на основе данных составляет график в приложении HUAWEI Smart Life. В конце недели система сообщит, стоит ли добавить в свой рацион больше жидкости или придерживаться норме. 

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Вторая фишка — OLED-экран. Он загорается по тапу и показывает точную температуру воды в градусах. Ниже расположен четырехцветный индикатор для определения состояния жидкости: ледяная, холодная, теплая, горячая. Как сообщает производитель Thermos Smart Insulated Cup Pro способен сохранять температуру налитой жидкости до 6 часов. 

Цена новинки в Китае составляет 369 юаней (~4 500 руб). Когда гаджет появится в других регионах пока неизвестно.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+4763
Carter_Mayers
Зачем это всё там надо, вообще не понятно. Термос должен быть из надёжных и безопасных материалов и хорошо держать нужную температуру. Всё остальное баловство и нужно разве что сумасшедшим гикам
Сегодня в 13:56
#
+4763
Carter_Mayers tellurian
Пока новинка, конечно будет интересно кому-то поиграться (и вправду на пару раз))
2 часа назад в 15:24
#
kardigan
+3263
kardigan
Фишка то в чём? В том что там есть экран, которыый просто показывает температуру?!
Сегодня в 13:56
#
tellurian
+4799
tellurian
Какой смысл подключать термос к телефону? Прошивку обновлять или поддерживать температуру?🤣🤣🤣
Это как со стиральной машиной или микроволновкой. Толку от этого?
Оно потом и не идёт в массы. Нет практического значения.
Согласен с ответом выше, термос должен держать тепло и быть надежным.
Единственное что интересно, это показ температуры.
Сегодня в 14:13
#
+769
Paspartu tellurian
У меня стиралка подключена к инету.
Очень удобно получать уведомления, чтобы не забыть вытащить вещи. Звук самой стиралки я могу не услышать.

Есть ещё кружка ember. Через телефон можно температуру устанавливать. И узнать когда достигнута нужная. Но это редко.

В общем я всегда покупаю так, чтобы всё к инету подключалось.
Думать зачем оно мне будут позже.
2 часа назад в 15:37
#
tellurian
+4799
tellurian Paspartu
Я как раз беру всё без доступа. Меньше проблем.
Стиральная всегда включаю когда дома и потому 10-20 минут не портманто после стирки вытащить вещи.
44 минуты назад
#
+769
Paspartu tellurian
От интернета меньше или больше проблем не становится.

Я тоже стираю когда дома. Но почти всегда забываю об этом, и вспоминаю только когда хочу запустить новую стирку.
12 минут назад
#