Самый прорывной гаджет Apple может настигнуть проклятие AirPower

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro абсолютно не готова к запуску, поэтому компания вынуждена сдвинуть сроки её выхода.Первоначально Apple планировала запустить продажи гарнитуры в январе 2024 года. Однако теперь инженеры пришли к выводу, что девайс ещё не готов, и им нужно дополнительное время для тестирования перед началом массового производства. Нечто похожее мы уже видели в 2017 году, когда Apple представила коврик для зарядки AirPower, а спустя два года официально от него отказалась. Возможно, если компании не удастся решить проблемы с перегревом, шлем постигнет та же участь.Гурман считает, что предзаказы на Apple Vision Pro в США стартуют в марте, а в других странах гарнитура появится к концу 2024 года. Скорее всего, Apple будет продавать устройство по предварительной записи только в фирменных магазинах.Остаётся только ждать мартовской презентации новых iPad и официального анонса старта продаж гарнитуры за $3499.