iFixit разобрали новый iPad Pro на 12,9 дюйма с экраном mini-LED. Инженеры пока не дали оценку ремонтопригодности, зато рассказали об особенностях конструкции планшета. 


Факты следующие: емкость аккумулятора — 10 566 мАч, экран оказался на 0,5 мм толще, чем матрица Liquid Retina в iPad Pro предыдущего поколения. 

Также инженеры рассказали о разнице между новой подсветкой mini-LED и классической LED. В первом случае светодиоды располагаются под матрицей, а во втором по бокам внутри корпуса экрана. 

Сетка диодов в новом iPad Pro создает целых 2596 зон локального затемнения. Это позволяет делать цвета насыщеннее. Например, если на экране отображается черный цвет, блок диодов, расположенный в этой области выключается. 

Напомним, из-за подсветки типа miniLED корпус стал толще. Из-за этого он стал плохо совместим с выпущенными съемными клавиатурами. Поэтому компания из Купертино представила второе поколение Magic Keyboard. 


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