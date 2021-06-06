iFixit разобрали новый iPad Pro на 12,9 дюйма с экраном mini-LED. Инженеры пока не дали оценку ремонтопригодности, зато рассказали об особенностях конструкции планшета.
Факты следующие: емкость аккумулятора — 10 566 мАч, экран оказался на 0,5 мм толще, чем матрица Liquid Retina в iPad Pro предыдущего поколения.
Также инженеры рассказали о разнице между новой подсветкой mini-LED и классической LED. В первом случае светодиоды располагаются под матрицей, а во втором по бокам внутри корпуса экрана.
Сетка диодов в новом iPad Pro создает целых 2596 зон локального затемнения. Это позволяет делать цвета насыщеннее. Например, если на экране отображается черный цвет, блок диодов, расположенный в этой области выключается.
Напомним, из-за подсветки типа miniLED корпус стал толще. Из-за этого он стал плохо совместим с выпущенными съемными клавиатурами. Поэтому компания из Купертино представила второе поколение Magic Keyboard.
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