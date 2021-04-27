Redmi K40 Game Enhanced Edition

Компания Xiaomi представила две новые модификации субфлагмана Redmi K40. Первая — игровая модель Redmi K40 Game Enhanced Edition, а вторая — посвящение знаменитому актёру, режиссёр и мастеру боевых искусств Брюсу Ли. Они отличаются от оригинальной версии Redmi K40 как внешне, так и начинкой.

Redmi K40 Game Enhanced Edition
Этот смартфон получил топовый процессор MediaTek Dimensity 1200 со встроенным 5G-модемом и OLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+, полным охватом цветового пространства DCI-P3 и защитой стеклом Gorilla пятого поколения. Ёмкость аккумулятора составляет 5065 мАч (это больше, чем у других модификаций Redmi K40), поддерживается быстрая зарядка от 67-ваттного адаптера (от 0 до 100% за 42 минуты). При этом смартфон получился не особо толстым и тяжёлым — его толщина 8,3 мм, а масса 205 г.

Основная камера тройная — с главным 64-мегапиксельным модулем, обладающим объективом с диафрагмой F/1,65, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком с углом охвата 120 градусов и 2-мегапиксельным сенсором с фокусным расстоянием 40 мм для макросъёмки. В блоке камеры размещена светодиодная подсветка с настраиваемыми цветами.

В Redmi K40 Game Enhanced Edition используются стереодинамики JBL с отдельным усилителем и поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio как при проводном, так и при беспроводном подключении, а также три микрофона для захвата объёмного звука. Модули беспроводной связи — Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и GPS. На корпусе размещены выдвижные клавиши с магнитным приводом для управления в играх, а отдача от вибромотора усилена в сравнении с другими моделями серии.

Модель набирает в AnTuTu около 725 тысяч баллов, то есть по своей производительности вполне сравнима с геймерскими флагманами на базе Snapdragon 888. В качестве операционной системы используется Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.

Цены:

  • 6 + 128 ГБ — 1999 юаней (примерно 23 000 рублей)
  • 8 + 128 ГБ — 2199 юаней (примерно 25 350 рублей)
  • 8 + 256 ГБ — 2399 юаней (примерно 27 650 рублей)
  • 12 + 128 ГБ — 2399 юаней (примерно 27 650 рублей)
  • 12 + 256 ГБ — 2699 юаней (примерно 31 100 рублей)

Redmi K40 Bruce Lee King of Kung Fu Special Edition
Эта модификация Redmi K40 посвящена Брюсу Ли. По своим характеристикам она в точности повторяет Redmi K40 Game Enhanced Edition, но выкрашена в жёлтый с чёрным и оснащена аксессуарами такой же расцветки.

Этот смартфон будет доступен только в одной версии — с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Цена — 2799 юаней (примерно 32 300 рублей).

Ink Feather

Одновременно с анонсом этих новинок была представлена новая версия Redmi K40 в расцветке Ink Feather. Задняя крышка смартфона покрыта узором, как у ножей из дамасской стали.

Кроме того, компания Xiaomi объявила о выпуске обновления MIUI 12.5 для смартфонов Redmi K40 Pro, K40 Pro+ и Redmi Note 9 5G. Оно будет выпущено в первую очередь в Китае, а затем постепенно доберётся до других стран, в том числе России.


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