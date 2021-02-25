Redmi K40: основная 48 Мп (Sony IMX582) + 8 Мп + 5 Мп, фронтальная 20 Мп

K40 Pro: основная 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп + 5 Мп, фронтальная 20 Мп

K40 Pro+: основная 108 Мп (Samsung HM2) + 8 Мп + 5 Мп, фронтальная 32 Мп

Redmi K40 (6 + 128 ГБ) — 1999 юаней (примерно 22 800 рублей)

Redmi K40 (8 + 128 ГБ) — 2199 юаней (примерно 25 100 рублей)

Redmi K40 (8 + 256 ГБ) — 2499 юаней (примерно 28 500 рублей)

Redmi K40 (12 + 256 ГБ) — 2699 юаней (примерно 30 800 рублей)

Redmi K40 Pro (6 + 128 ГБ) — 2799 юаней (примерно 32 000 рублей)

Redmi K40 Pro (8 + 128 ГБ) — 2999 юаней (примерно 34 300 рублей)

Redmi K40 Pro (12 + 256 ГБ) — 3299 юаней (примерно 37 800 рублей)

Redmi K40 Pro+ (12 + 256 ГБ) — 3699 юаней (примерно 42 300 рублей)







Компания Xiaomi представила в Китае смартфоны линейки Redmi K40. В неё вошли три модели, а с учётом различий в объёме памяти получилось восемь модификаций. Самая доступна отличается по цене от самой продвинутой почти в два раза, так что эти устройства можно отнести сразу к двум сегментам — субфлагманы и флагманы.Redmi K40, K40 Pro и K40 Pro+ получили общий дизайн и схожие технические характеристики. Отличия — в процессоре и наборе камер, а самая топовая модель доступна лишь с максимальным объёмом памяти 12 ГБ, меньше не предусмотрено.В смартфоны установлен экран Super AMOLED производства Samsung, его диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления 120 Гц, частота опроса сенсорного слоя 360 Гц, есть поддержка режима глубокого динамического диапазона HDR10+ и защита стеклом Gorilla пятого поколения, фронтальная камера встроена в миниатюрный круглый вырез. Пиковая яркость экрана 1300 нит, цветовая температура настраивается вручную или автоматически в пределах от 4500К до 7800К.Модели Snapdragon 870 достался процессор Snapdragon 870, который считается субфлагманским, а K40 Pro и K40 Pro+ получили топовый чип Snapdragon 888. Ёмкость аккумулятора у всех смартфонов 4520 мАч, он заряжается от 33-ваттного адаптера через порт USB Type-C, беспроводной зарядки нет. Среди поддерживаемых беспроводных технологий Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS и NFC.Все три смартфона двухсимочные и поддерживают связь в сетях 5G. Предусмотрена пылевлагозащита степени IP53 и стереодинамики с поддержкой технологии объёмного звучания Dolby Atmos. В качестве программной платформы используется Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.Продажи смартфонов из линейки Redmi K40 начнутся в Китае с 4 марта. Цены будут такими: