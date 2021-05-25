Специалисты iFixit сделали рентген корпуса нового iMac на M1, чтобы оценить его ремонтопригодность. Конечная оценка неизвестна, опубликована только первая часть исследования. Однако уже сейчас можно разобрать особенности конструкции.

Эксперты отмечают, как мало места занимают в корпусе компьютера комплектующие в сравнении с тем, как это было в моделях прежних лет выпуска. Это можно увидеть на рентгеновском снимке.

Процессор M1, оперативная память и другие микросхемы расположены на узкой печатной плате в нижней части корпуса. Она изображена отдельно, ее эксперты извлекли из корпуса.

Красным обведен M1, оранжевым — две микросхемы памяти LPDDR4 объёмом по 4 ГБ, каждая производства SK Hynix. Желтым выделен накопитель на 128 ГБ производства Kioxia, зеленым — беспроводной модуль Apple 339S00763 для поддержки Wi-Fi и Bluetooth, голубым и синим — контроллеры питания Apple APL1096/343S00474 и Apple APL1097/343S00475, розовым — ШИМ-контроллер Richtek RT4541GQV.

Ранее iMac с M1 испытали на производительность и сравнили с предшественником на Intel. Актуальное поколение превосходит предшественника по скорости обработки данных в одноядерном и многоядерном тестах на 56% и 24% соответственно.





