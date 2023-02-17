Сайт 9to5Mac опубликовал рендеры готовящегося к выходу iPhone 15 Pro. Они были предоставлены 3D-дизайнером и разработчиком чехлов для смартфонов Йаном Зельбо, который полагает, что именно так будет выглядеть эта новинка.Рендеры созданы на основе «болванок» устройства, которые компания Apple передала различным производителям аксессуаров для того чтобы они успели подготовить чехлы с моменту его выпуска в продажу. Исторически сложилось, что именно такие утечки, показывающие дизайн предполагаемый ещё не выпущенных продуктов Apple, являются наиболее достоверными.





iPhone 15 Pro по большей части сохранит прежний дизайн корпуса, вырез Dynamic Island в верхней части экран и сильно выпирающие камеры. Наиболее примечательный момент — замена Lightning универсальным разъёмом USB Type-C. Известно, что Евросоюз обязал производителей электроники отказаться от проприетарных портов и повсеместно перейти на общий стандарт (коим и стал Type-C).



Также можно видеть, что рамка корпуса стала более тонкой, что позволит слегка уменьшить размеры корпуса при сохранении экрана той де диагонали, и получила более заметные закругления у задней крышки и фронтального стекла — это роднит дизайн смартфона с новыми моделями MacBook Pro и MacBook Air. Камерный модуль стал толще, а это свидетельствует о возможном использовании более продвинутых сенсоров и оптики. По характеру дизайна регуляторов громкости питания и кнопки включения и отключения бесшумного режима можно предположить, что вместо физических кнопок будут использоваться сенсорные.







Другой сайт, MacRumors, опубликовал фотографию нижней грани прототипа iPhone 15 Pro. Эта утечка во многом подтверждает предыдущую — у новинки будет USB Type-C вместо Lightning и слегка закруглённая металлическая рамка.

