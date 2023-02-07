Intel выпустила эксклюзивные процессоры. В два раза производительнее по старым ценам

В Китае появились процессоры Intel Core i5-13490F и Core i7-13790F. Они не были анонсированы официально и не продаются больше нигде, при этом они значительно лучше стандартного 13700F, который продаётся повсеместно, и значительно опережают модели Core i5 и Core i7 предыдущего поколения.Эти процессоры были протестированы энтузиастами в бенчмарке CPU-Z и показали следующие результаты:Core i5-13490F (одноядерный тест): 779,7 баллаCore i5-13490F (многоядерный тест): 6834,5 баллаCore i7-13790F (одноядерный тест): 836 балловCore i7-13790F (одноядерный тест): 12139,8 балла





Это довольно впечатляющие показатели. Для сравнения: Core i7-12700 набирает в том же тестировании примерно 410 и 5620 баллов соответственно. Core i7-13790F оказался даже слегка производительнее флагманского процессора прошлого поколения Core i9-12900KS.



Известно, что Core i5-13490F обладает 10 ядрами, которые работают в 16 потоках с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц. У Core i7-13790F уже 16 ядер, 24 потока и до 5,2 ГГц в стоковом разгоне.



Core i7-13790F продаётся в Китае за 2999 юаней (около 31 500 рублей), что всего на 100 юаней дороже, чем 13700F. Примерно столько же на старте стоил Core i7-12700, который за это время не сильно подешевел. Core i5-13490F пока не поступил в продажу, но очевидно, что он будет дешевле. В скором времени Core i5-13490F и Core i7-13790F наверняка появятся в продаже на AliExpress, и их можно будет приобрести с доставкой в Россию.

