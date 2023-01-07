Lenovo представила ультрабук Yoga Book 9i: два полноценных экрана без клавиатуры

Компания Lenovo представила свой новый Yoga Book — модель 9i поразила своей конфигурацией и возможностями. Устройство было представлено в рамках выставки CES 2023.Главной особенностью Lenovo Yoga Book 9i стало наличие сразу двух дисплеев в одном корпусе. До сих пор компании экспериментировали с несколькими дисплеями, от узконаправленного Touch Bar в MacBook до полноценных маленьких экранов в трекпаде или над клавиатурой. Но Lenovo смогла удивить всех. Вот как выглядит Yoga Book 9i:По сути, в этом ультрабуке пользователь получает два полноценных монитора одинакового разрешения и качества. Разумеется, их можно объединять в один большой экран, но фишка как раз не в этом, а в одновременной работе на двух отдельных пространствах.Два 13,3-дюймовых OLED-дисплея с разрешением 2,8К сразу обращают на себя внимание при открытии ноутбука. А вот клавиатуры нет совсем: ради сохранения привычного форм-фактора ею пришлось пожертвовать. Однако съемная Bluetooth-клавиатура поставляется в комплекте, как и стилус, ведь оба экрана сенсорные. Два дисплея, установленные на комплектную клавиатуру, служащую и док-станцией, превращают ноутбук во что-то воистину футуристическое. А при большом желании можно превратить второй дисплей в виртуальные клавиатуру и трекпад.Lenovo программно обыграла наличие двух дисплеев и в системе их можно использовать удобно и практично. Что касается «железа», то ультрабук работает на процессорах Intel Core i7 13-го поколения, может иметь до 16 Гб оперативной памяти DDR5 и до 512 Гб SSD. На корпусе можно найти три порта USB-С с Thunderbolt 4, а внутри — аккумулятор емкостью 80 ВТ-ч.Несмотря на то, что два дисплея требуют немало электроэнергии, Lenovo обещает, что Yoga Book 9i «проживет» до 14 часов от одного заряда. Толщина корпуса в сложенном состоянии — 1,26 см, по 0,63 см на каждую половинку. Ориентировочная стоимость новинки — от $2000, в продажу она поступит в апреле 2023 года.