iPad радикально изменятся этой осенью. Отображение контента будет иным
Денис Марков —
В iPadOS появится обновленный режим многозадачности. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на блоги разработчиков в Twitter и GitHub.
Упоминания о нем нашли в WebKit. Это движок Apple, на котором работает Safari и другие браузеры. Это софт с открытым исходным кодом, поэтому любой пользователь GitHub может получить к нему доступ.
Есть предположения, что это будет аналог «режима планшета» в Windows 10, который можно переключать в любой момент, чтобы реструктурировать пользовательский интерфейс для сенсорного управления вместо мыши и клавиатуры.
В программном коде WebKit неоднократно упоминается, включен или выключен режим многозадачности на iPad. Safari будет корректировать отображение данных и работу в зависимости от текущего состояния этого переключателя.
Ранее мы собрали все утечки о новых версиях операционных систем Apple. По словам инсайдера Марка Гурмана, в iOS 16 «внесут серьезные изменения. Они включат в себя новые способы взаимодействия с интерфейсом и несколько новых фирменных приложений».
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