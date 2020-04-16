iPhone SE — очередной показатель того, что Apple знает рынок смартфонов лучше конкурентов на Android. Пока Huawei и другие с серьезным лицом меряются тонкостью рамки экрана, iPhone 11 с широкой рамкой пробивается в топ-1 самых популярных устройств в мире.

Новый смартфон Apple будут покупать, в этом нет никаких сомнений. Аудитория Apple верна компании — этим людям чужд Android, а новый айфон — выбор по умолчанию. Тем не менее, лояльность к бренду — не главная причина успеха устройства. Этот смартфон может на равных потягаться с конкурентами на Android. С тонкой рамкой и несколькими камерами.

Защита от воды и пыли

iPhone SE получил полноценную защиту от воды и пыли. Стандарт — IP67. Не самый высокий, ведь флагманы получают преимущественно IP68, но устройства за эту же цену обычно не могут похвастаться даже такой степенью защищенности. Этот момент принято игнорировать.

Исключение — Samsung Galaxy S10e с IP68, изредка встречается IP53 — в Huawei P30 или ZTE Axon 10 Pro. Это защита от брызг, от мелкого дождя. IP67 же позволял iPhone 7 и 7 Plus погружаться в воду.

Защита от воды и пыли — очень условный показатель. Падение устройства, неаккуратное извлечение сим-карты, резкий перепад температуры — все это негативно сказывается на герметичности корпуса, поэтому увлекаться погружением его в воду не стоит. Тем не менее, такая защита в любом случае смартфон надежнее. Достать его под моросящим дождем или в помещении с высокой влажностью уже не так страшно.

Компактность

Миниатюрные смартфоны вымерли. Посмотрите на Android-устройства. Вы с трудом найдете модель с диагональю экрана меньше 6,2 дюйма, а в 2020 году 6,5 дюйма — уже не лопата, а обычный телефон. Индустрия приучила нас к большим аппаратам.

Тем не менее, ряд пользователей по-прежнему ищут компактные смартфоны. Постойте минут 15 в магазине электроники с большим количеством посетителей. Скорее всего, вы хотя бы раз услышите что-то в духе: «Мне нужен компактный телефон. Те, что выставлены в шоуруме, слишком большие».

Новый iPhone SE занимает пустующую нишу. Теперь определение «компактный смартфон» снова будет ассоциироваться прежде всего с iPhone SE.

Камера

Количество камер на самом деле не влияет на качество фотографий. Это про функциональность. Если в устройстве стоят широкоугольный и ультраширокоугольный модули, устройство может снимать с разными углами обзора. Если широкоугольный и телефото, то с разной степенью приближения кадра.

Но набор возможностей так же не гарантирует высокого качества. Например, у realme X2 Pro четыре камеры, но фотографии получаются посредственными с любого модуля.

При правильном подходе инженеров и разработчиков можно сделать качественной камеру даже с одним модулем. Доказательство тому — Google Pixel. Смартфоны американской компании соревновались за звание лучшей камеры в мире с праймовыми Huawei P20 Pro и P30 Pro, имея всего один сенсор. У камеры iPhone SE есть все, чтобы стать если не лучшей за свою цену, то просто качественной.

Прежде всего, обнадеживает портретный режим. Даже с одним модулем алгоритмы определяют объект на переднем плане и размывают фон. И важно: фотографии в портретном режиме с одинарной камеры могут быть лучше, чем с двойной, тройной и т. д.

Пример — сравнения портретных фото с iPhone XS Max и XR, коих в сети множество. Первый снимает с телефото-сенсора, второй с широкоугольного. Телевик хуже по качеству, поэтому фон на нем получается хуже. XR лучше справляется с задачей и фотографирует человека с более высокой детализацией, ровным балансом белого и качественно отображенным фоном.

А смартфоны за 35-45 тысяч рублей стабильно предлагают телефото-модуль и снимают в портретном режиме с него. Поэтому у iPhone SE высокие шансы побороться за звание лучшего по фотовозможностям.

Кроме того, он может удивить качеством видео. Смартфоны Apple — одни из лучших в плане стабилизации. Кроме того, iPhone SE поддерживает съемку видео с параметрами 4K 60 fps.

А среди смартфонов за 35-45 тысяч в принципе наличие оптической стабилизации — уже достижение. Качественная она у единиц — Huawei P30, OPPO Reno 2. Так что тут снова свободная ниша — стать лучшим по качеству видео среди смартфонов в этой ценовой категории.

Сервисное обслуживание, доступность комплектующих и культура аксессуаров

Это та причина, по которой iPhone — самые надежные смартфоны. Сервисные центры Apple на каждом шагу. Авторизованные и нет.

Гарантийное обслуживание. Если смартфон сертифицирован в России, вам без проблем отремонтируют или обменяют его в случае поломки не по вашей вине.

Комплектующие — самые легкодоступные. Для любой модели в течение нескольких лет легко достать любой компонент.

С другими брендами ситуация сложнее. Если вы берете условный Xiaomi Mi 8, вы не можете быть уверенным, что через год мастер найдет стекло экрана для замены. А если и найдет, то может быть с AliExpress, и доставку придется ждать несколько недель, и всё это время придётся ходить с разбитым дисплеем.

Аналогичная ситуация с аксессуарами. Айфон — это гарантия доступности чехлов в течение нескольких лет. В магазинах, на AliExpress, с принтом на любой вкус — в общем, без проблем. А попробуйте найти кейс условному Honor 2018 года. Возможно, вы сделаете это. Но выбор будет невелик, а доставка проблематичной.

iPhone SE — это не ремейк iPhone 8 с освеженными процессором и камерой. Это сильный игрок на рынке смартфонов. Он дает пользователям то, чего не в силах дать конкуренты. Поэтому у Apple снова есть шанс уничтожить критиков квартальными отчетами.





