Национальный центр информатизации (НЦИ), входящий в «Ростех», заказал разработку программного обеспечения, которое поможет лечащим врачам более точно ставить диагнозы заболеваний и назначать необходимое лечение. Об этом сообщают «Ведомости».Стартовая цена проекта — 220 млн рублей, победитель будет выбран на конкурсной основе. Платформа, разрабатываемая в НЦИ, станет частью единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).Искусственный интеллект будет сравнивать данные пациента с обезличенными данными других больных, их электронные карточки будут введены в реестр ЕГИСЗ. Такие системы уже используются в некоторых странах. В Великобритании есть система от компании Deep Mind, принадлежащей Google.Будет ли така разработка эффективной, неизвестно. Директор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман считает, что она вряд ли сможет оказать заметную помощь врачам и пациентам. Симптомов тех или иных заболеваний множество, состояние самих пациентов также может сильно отличаться — алгоритмы не смогут учесть все нюансы, необходимые при диагностике.Искусственный интеллект пока эффективен только в определенных нишах. Например, при выявлении рака лёгких по результатам анализа рентгеновских снимков. Чтобы применять его для постановки диагноза, нейросети нужно совершенствовать.