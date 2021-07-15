Билайн Аналитика выяснила, как меняются предпочтения россиян по голосовым вызовам по сотовой связи с течением времени, а именно сколько в среднем длится разговор, кто разговаривает дольше (мужчины или женщины), в каких городах люди больше всего используют голосовую связь.За последние два года число минут, которые люди тратят на голосовую связь, изменилось не сильно. Интересен факт, что женщины в среднем говорят на 20% дольше, чем мужчины.Больше всего звонков совершают люди от 25 до 45 лет, на втором месте по этому показателю пользователи в категории 45-65 лет. Категория 65+ располагается на третьем месте по количеству звонков, а абоненты до 25 лет используют голосовую связь меньше всех.Средняя длительность разговора за последние два года среди всех категорий абонентов cоставляет 2 минуты 47 секунд. У молодежи в возрасте до 25 лет и людей в категории 25-45 она снизилась на 7%, люди в возрасте от 45 до 65 лет стали говорить на 5% дольше, а абоненты за 65 увеличили продолжительность разговора на 25%.Самый говорящий регион — Барнаула, там за два года средняя продолжительность разговора выросла на 17% и составила около трех минут. На втором месте Пенза (2,87 минуты), на третьей Тамбов (2,85 минуты). Меньше всего средний разговор по телефону за последние два года длился в Красноярске, на Сахалине, в Бурятии, Перми и Ижевске.Помимо звонков внутри России чаще всего пользователи звонят в Узбекистан, Украину и Таджикистан. На четвертой строчке Кыргызстан, а на пятом месте Казахстан. В Россию чаще всего звонят из Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана и США. К слову, всплеск количества звонков из США пришелся на время локдауна в марте-апреле 2020 года. Международные звонки в среднем длятся около 2,6 минут.