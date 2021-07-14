



Компания Microsoft провела конференцию Inspire 2021, на которой было представлено несколько новых продуктов, в том числе Windows 365. Это облачная служба, которая предоставляет организациям любого размера возможность по-новому использовать Windows 10 или Windows 11 — с её помощью можно будет запускать Windows на устройствах с различными операционными системами, в том числе Linux, Android, iOS и iPadOS.



Windows 365 переносит операционную систему в облако Microsoft Cloud, позволяя использовать приложения, данные или настройки Windows с любого устройства. Новый сервис хранит информацию в облаке, а не на устройстве, обеспечивая безопасную и продуктивную работу. Windows 365 создает новую гибридную категорию персональных вычислений под названием Cloud PC, которая использует как мощь облака, так и возможности устройства для обеспечения полной персонализированной работы с Windows.



Windows 365 поможет работодателям решать проблемы, с которыми они столкнулись задолго до пандемии:





Работники смогут получить большую гибкость и возможность работать из разных мест, не беспокоясь о безопасности данных организации.

Сезонные сотрудники не будут сталкиваться с логистическими проблемами, связанными с получением нового оборудования или защитой личных устройств, что позволяет организации более эффективно и безопасно масштабироваться.

Компании могут обеспечить специализированных работников, занятых в творческих, аналитических, инженерных или научных областях, большей вычислительной мощностью и безопасным доступом к важным приложениям, которые им необходимы.

Благодаря мгновенной загрузке на персональный Cloud PC пользователи могут переносить все свои приложения, инструменты, данные и настройки из облака на любое устройство. Windows 365 обеспечивает работу с ПК в облаке. Облако обеспечивает универсальные вычислительные мощности и хранение данных, позволяя увеличивать или уменьшать масштаб в зависимости от потребностей. Выбирая Windows 10 или Windows 11, организации могут выбрать подходящий для них Cloud PC и платить за каждого пользователя в месяц.

С помощью Cloud PC пользователи могут входить в систему и продолжать работу на разных устройствах. Для ИТ-отдела Windows 365 упрощает развертывание, обновление и управление системами — в отличие от других решений, Windows 365 не требует виртуализации. Благодаря Windows 365, оптимизированной для конечных точек, ИТ-специалисты могут приобретать, развертывать и управлять Сloud PC для своей организации так же, как они управляют физическими ПК с помощью Microsoft Endpoint Manager.

Информация защищена и хранится в облаке, а не на устройстве. Постоянно обновляясь и опираясь на возможности и принципы безопасности Microsoft, Windows 365 упрощает защиту и рекомендует оптимальные параметры защиты для конкретной среды.

Другие анонсы с конференции Microsoft Inspire 2021

Благодаря объединению возможностей операционной системы Windows и облачных технологий, Windows 365 обладает преимуществами по трем ключевым направлениям:Windows 365 станет общедоступной для предприятий всех размеров со 2 августа 2021 года.Новое облачное решение, которое поможет бизнесу достигать своих целей по сокращению выбросов углерода и устойчивому развитию. Оно позволит компаниям комплексно оценивать свой экологический след, формировать отчетность, чтобы на основе этой информации сокращать использование ресурсов и снижать свое негативное воздействие на окружающую среду. Предварительная версия будет доступна позже в этом году.Теперь все пользователи Microsoft Teams получат доступ к данным Dynamics 365 без дополнительной платы. Эта интеграция позволит устранить препятствия на пути к продуктивности заказчиков, а также разобщенность совместной работы и бизнес-процессов. Бесплатный доступ к данным также создает дополнительную гибкость для организаций по оптимизации расходов на использование Dynamics 365. В целях кибербезопасности можно будет управлять доступом, предоставляя его только тем пользователям, кому он необходим.Microsoft снизила комиссию до 3% за каждое транзакционное приложение, опубликованное в коммерческих маркетплейсах, включая цифровые витрины Azure Marketplace и Microsoft AppSource, что значительно ниже отраслевого стандарта в 20%. Это означает повышение маржинальности для партнеров, публикующих предложения на торговых площадках, и упрощение структуры сборов.





