Apple iPhone

Как выбрать объем памяти для iPhone? Apple дала инструкцию

Денис
thai-nguyen-RAPkk0dGVDM-unsplash (1).jpg

Apple опубликовала видео-гайд о том, как выбрать объем памяти для своего следующего смартфона. Ролик опубликован на YouTube-канале Apple Support, в нем сотрудник дает алгоритм выбора. 


 «Если вы выбираете новый iPhone, вы можете понять, какой объем памяти лучше всего подходит для вас, проверив, сколько памяти вы используете в настоящее время», — ключевая мысль ролика, озвученная сотрудником Apple. 

Он рекомендует пройти по пути «Настройки» > «Основные» > «Хранилище» в iOS. В верхней части экрана вы увидите, сколько памяти используете и общий доступный вам объем. Кроме того, важно понять, файлы какого типа заполняют основной объем памяти. 

Знание объема хранилища вашего смартфона и объема используемого места поможет вам решить, сколько вам нужно для вашего следующего iPhone.

Если у вас есть много неиспользуемого места, Apple предлагает, чтобы ваш следующий iPhone имел емкость, аналогичную той, которую вы используете в настоящее время. Лучше иметь много свободного места, чем страдать от его отсутствия. Если же место занято почти все, компания рекомендует взять смартфон с более емким накопителем, чем ваш актуальный. 

Ранее мы назвали шесть способов почистить раздел «Другое» в хранилище iPhone. Они позволят вам освободить место на накопителе, занятое кэшем. 
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как почистить раздел «Другое» в хранилище iPhone? Шесть способов освободить память
Стив Джобс чуть не лишил iPhone самого привычного для нас компонента. Хорошо, что его отвадили!
Видео: iPhone 14 Pro Max сравнили 13 Pro Max. Какие отличия?

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыт секрет, который в Apple хранили почти полвека
Российские пользователи обвалили рейтинг Google Pay
Эльдар Муртазин: Google готовит большую неприятность для России
Параллельный импорт создаст огромные проблемы продавцам электроники

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+34
Satan666
меньше 128 брать не стоит это факт)
15 мая 2022 в 10:40
#
–23
oskar Satan666
У меня 64 и половину свободно. 128 вообще не вижу смысла.
15 мая 2022 в 20:13
#
st00p1dm0nkey
+3521
st00p1dm0nkey
А как вот эту шляпу почистить есть инструкция?
15 мая 2022 в 11:07
#
Олег Воронин
+2670
Олег Воронин st00p1dm0nkey
Так неделю назад же длинный гайд был здесь. Найдете в поиске
15 мая 2022 в 17:58
#
saintmaybach
+829
saintmaybach
Гладко стелят. Выкачивание денег ), больше памяти — больше места в облаке — дороже абонентская.
15 мая 2022 в 11:23
#
tellurian
+3681
tellurian saintmaybach
Они увеличили в 2 раза общем за те же деньги с выходом 15.5.
15 мая 2022 в 14:47
#
SithV
+1533
SithV
Лучше иметь много свободного места, чем страдать от его отсутствия.

«Свобода лучше чем не свобода.» …цитируя классиков! XDD
15 мая 2022 в 11:39
#
Вася Вотафаков
+4878
Вася Вотафаков
Следующий ролик от эпл будет посвящён размеру и цвету устройства 😂
15 мая 2022 в 12:14
#
Lord
+455
Lord Вася Вотафаков
Это типа, посмотри на себя в зеркало и выбери цвет?
15 мая 2022 в 14:47
#
s_medik
+2788
s_medik
Всегда брал iPhone с максимальным объемом, за 2-3 года забивал его и покупал следующий с объёмом в 2 раза больше. Никогда не разбирал фото, да и приложений установлено около 300.
15 мая 2022 в 19:04
#