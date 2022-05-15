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Как выбрать объем памяти для iPhone? Apple дала инструкцию
Денис Марков —
Apple опубликовала видео-гайд о том, как выбрать объем памяти для своего следующего смартфона. Ролик опубликован на YouTube-канале Apple Support, в нем сотрудник дает алгоритм выбора.
«Если вы выбираете новый iPhone, вы можете понять, какой объем памяти лучше всего подходит для вас, проверив, сколько памяти вы используете в настоящее время», — ключевая мысль ролика, озвученная сотрудником Apple.
Он рекомендует пройти по пути «Настройки» > «Основные» > «Хранилище» в iOS. В верхней части экрана вы увидите, сколько памяти используете и общий доступный вам объем. Кроме того, важно понять, файлы какого типа заполняют основной объем памяти.
Знание объема хранилища вашего смартфона и объема используемого места поможет вам решить, сколько вам нужно для вашего следующего iPhone.
Если у вас есть много неиспользуемого места, Apple предлагает, чтобы ваш следующий iPhone имел емкость, аналогичную той, которую вы используете в настоящее время. Лучше иметь много свободного места, чем страдать от его отсутствия. Если же место занято почти все, компания рекомендует взять смартфон с более емким накопителем, чем ваш актуальный.
Ранее мы назвали шесть способов почистить раздел «Другое» в хранилище iPhone. Они позволят вам освободить место на накопителе, занятое кэшем.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
А как вот эту шляпу почистить есть инструкция?
15 мая 2022 в 11:07
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Купить айфон с памятью побольше 😂
15 мая 2022 в 14:39
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Так неделю назад же длинный гайд был здесь. Найдете в поиске
15 мая 2022 в 17:58
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Спасибо, пойду искать 🔍
15 мая 2022 в 18:55
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Не припомню там пункт «Системные данные» и «iOs» 🤔🤔🤔
15 мая 2022 в 19:52
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Гладко стелят. Выкачивание денег ), больше памяти — больше места в облаке — дороже абонентская.
15 мая 2022 в 11:23
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Они увеличили в 2 раза общем за те же деньги с выходом 15.5.
15 мая 2022 в 14:47
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Следующий ролик от эпл будет посвящён размеру и цвету устройства 😂
15 мая 2022 в 12:14
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Это типа, посмотри на себя в зеркало и выбери цвет?
15 мая 2022 в 14:47
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Ага 😂
15 мая 2022 в 14:54
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