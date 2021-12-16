

Складные смартфоны могут заменить классические, но их еще нужно совершенствовать.



С точки зрения эргономики и качества сборки они неидеальные. Как правило, у моделей с двумя дисплеями экран поменьше слишком мелкий и неудобный, а на большом над шарниром образуется раздражающая вмятина — это одни из причин, почему гибкие смартфоны вызывают отторжение, и их не покупают.



В OPPO Find N инженеры постарались решить эти проблемы. У него необычный для раскладушки вспомогательный экран, а на основном компания постаралась убрать складку. Попользовались девайсом пару часов. Посмотрим, получилось ли у компании сделать удобный и юзабельный складной смартфон.

Первая раскладушка, которой можно пользоваться





Гибкий экран эстетичнее, чем у конкурентов





Программное обеспечение оптимизировано специально для гибкого экрана

Железо топ







Камера пойдет

Итог









OPPO Find N — шаг вперед в развитии складных смартфонов с точки зрения эргономичности качества сборки. Этим смартфоном комфортно пользоваться в сложенном состоянии за счет удачных пропорций маленького экрана. Ютуб, соцсети, браузер — со всех этих приложений контент комфортно потребляется и в видео- и в текстовом формате.



С точки зрения качества большого экрана компания тоже совершила шаг вперед. Складка почти не видна, из-за чего телефон смотрится более эффектно, солидно и дорого. В качестве дополнения мы получаем удобные пропорции экрана с горизонтальной ориентацией, в которой и потребляется большинство контента с планшета. В общем, удачная точечная работа над ошибками на рынке раскладушек.







Так сложилось, что я протестировал почти все вышедшие в продажу гибкие телефоны и могу отследить эволюцию в этой развивающейся, пару лет назад появившейся и еще не нашедшей свою аудиторию нише. Осенью 2019 года ко мне в руки попал Samsung Galaxy Fold, весной 2020-го — Huawei Mate XS, а летом 2021-го — Samsung Galaxy Z Flip 3.На первый взгляд OPPO Find N показался мне совершенно обычной раскладушкой и полным аналогом смартфонов линейки Galaxy Fold, а потом я увидел в нем черту, которой мне не хватало ни в одной из вышеперечисленных моделей.Это первый для меня гибкий смартфон, которым реально пользоваться в закрытом состоянии. Диагональ маленького дисплея — 5,4 дюйма, соотношение сторон — 18:9. По диагонали и пропорциям это такой же экран, как и у классических устройств. Например, аналогичная диагональ у iPhone 13 mini, а пропорции 18:9 были трендовыми в индустрии смартфонов в 2017 году. С этим экраном можно полноценно взаимодействовать — сидеть в соцсетях, на Ютубе или в ТикТоке, читать статьи, листать новостную ленту, переписываться в мессенджерах.Как ни странно, ни один предыдущий складной смартфон не позволял мне этого делать. На Galaxy Z Flip 3 можно смотреть только время, дату и наличие уведомлений, у Galaxy Fold мелкий дисплей годится только для экстренных случаев, а Mate XS нужно держать прямо за дисплей, мне как левше это было неудобно.Мне казалось это несправедливым. Раскладушки создаются, чтобы выполнять функции смартфона и планшета в зависимости от условий использования, но производители откровенно ставили миниатюрный экран на второй план и развивали большой. А мне неудобно пользоваться раскрытой раскладушкой, например, пока я иду по тротуару.OPPO Find N устанавливает равновесие. Я помню, как я пользовался Galaxy Fold — мелкий экран был нужен для уведомлений и быстрого ответа на сообщения, при любой удобной возможности я раскрывал большой. Здесь же дисплей поменьше вполне годится для чтения ленты новостей, просмотра Ютуба, ТикТока.Визуально в сложенном состоянии OPPO Find N напоминает мне Samsung Galaxy S10e. Скругленные края экрана, острые торцы, серебристого цвета, алюминиевые, глянцевые. Похожий вырез под фронтальную камеру — О-образный, расположен в верхнем левом углу. Смотрится современно.Вес устройства обычный для раскладушки — 275 граммов. Для сравнения, у Samsung Galaxy Z Fold3 такой же — 271 грамм. Держать такой смартфон в руках — это как взять в одну ладонь одновременно два смартфона. Только к минусам я этот момент не отнесу. В смартфоне больше комплектующих и шире возможности, логично, что и вес увеличился. Возможно, со временем мы привыкнем к таким устройствам. iPhone 2G весил 135 граммов, iPhone 13 Pro Max — 238 граммов. Мы же не назовем это недостатком современного смартфона Apple.Проверить корпус на прочность мне не удалось. Производитель заявляет 200 000 складываний в период эксплуатации.О мелком экране я рассказал в предыдущем пункте, перейдем к большому. Его особенность — нетипичное для раскладушки соотношение сторон. Пропорции большого экрана — 8,4:9. В нем интересна горизонтальная ориентация. Производитель посчитал, что дисплей таких размеров мы чаще используем именно в таком положении, и поэтому выбрал это решение.Например, в горизонтальной ориентации мы смотрим кино. Так, в случае с OPPO для его просмотра достаточно просто раскрыть смартфон, а с Galaxy Z Fold3 нужно открыть корпус и перевернуть, поменяв ориентацию с вертикальной на горизонтальную. То есть в первом случае мы выполняем одно действие вместо двух.Это не единственный плюс дисплея. OPPO заявляет, что поработала над ним так, что теперь на нем не видна надоевшая всем «вмятина» — у раскладушек в области изгиба над шарниром появляется углубление по ширине экрана. Я ее все же заметил, но она действительно минимальна, не ощущается тактильно и не видна под прямым углом, поэтому компанию могу похвалить — справилась с одной из главных проблем складных смартфонов.Максимальная яркость обоих экранов — 1000 нит. Это одно из самых высоких значений на мобильном рынке. С ним смартфоном комфортно пользоваться даже в условиях высокой освещенности. Максимальная частота обновления у обоих экранов — 120 Гц. Причем, дисплеи созданы по технологии LTPO. Это позволяет им менять частоту обновления автоматически в зависимости от типа контента, что дает возможность экономить заряд аккумулятора. Диагональ — 7,1 нит.Смартфон работает на операционной системе Android с фирменной оболочкой OPPO ColorOS. Интерфейс оптимизирован под «раскладушку» — приложения без проблем растягиваются на все 7,1 дюйма без искажения пропорций.Есть функция вывода на дисплей одновременно двух приложений Screen Split. Причем, можно сохранять их комбинации. Например, вы привыкли смотреть Ютуб и листать ленту Твиттера одновременно. Сохраняете этот шаблон на рабочем столе и запускаете его одним кликом.Смартфон оснащен топовым процессором Snapdragon 888. Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ (типа LPDDR5), а емкость накопителя — 512 ГБ (UFS 3.1). Протестировать мощность устройства мне не удалось, но характеристики флагманские.Объем аккумулятора — 4500 мАч. Есть быстрая проводная зарядка с мощностью 33 Ватт стандарта superVOOC, беспроводная на 15 Ватт стандартов airVOOC и Qi, а также реверсивная на 10 Ватт.Тыльная камера тройная. Ее разрешение — 50+16+13 МП. Это основной модуль, ультраширокоугольный и зум с двукратным увеличением.Разрешение обеих фронтальных камер — 32 МП. По характеристикам это две абсолютно идентичные камеры, у обеих стоят матрицы Sony IMX615. С одной стороны, логично — вне зависимости от положения смартфона вы получите фото одинакового качества. С другой стороны, я хотел бы, чтобы в разложенном состоянии у камеры был увеличен угол обзора, и можно было снимать групповые селфи.Качество обычное. Единственное, что не нравится мне в этом смартфоне и в любом от китайского производителя — «улучшайзеры» по умолчанию включены. Здесь камера разглаживает кожу, я люблю, когда оно передает лицо естественным.