Складные смартфоны могут заменить классические, но их еще нужно совершенствовать.
С точки зрения эргономики и качества сборки они неидеальные. Как правило, у моделей с двумя дисплеями экран поменьше слишком мелкий и неудобный, а на большом над шарниром образуется раздражающая вмятина — это одни из причин, почему гибкие смартфоны вызывают отторжение, и их не покупают.
В OPPO Find N инженеры постарались решить эти проблемы. У него необычный для раскладушки вспомогательный экран, а на основном компания постаралась убрать складку. Попользовались девайсом пару часов. Посмотрим, получилось ли у компании сделать удобный и юзабельный складной смартфон.
Первая раскладушка, которой можно пользоваться
На первый взгляд OPPO Find N показался мне совершенно обычной раскладушкой и полным аналогом смартфонов линейки Galaxy Fold, а потом я увидел в нем черту, которой мне не хватало ни в одной из вышеперечисленных моделей.
Это первый для меня гибкий смартфон, которым реально пользоваться в закрытом состоянии. Диагональ маленького дисплея — 5,4 дюйма, соотношение сторон — 18:9. По диагонали и пропорциям это такой же экран, как и у классических устройств. Например, аналогичная диагональ у iPhone 13 mini, а пропорции 18:9 были трендовыми в индустрии смартфонов в 2017 году. С этим экраном можно полноценно взаимодействовать — сидеть в соцсетях, на Ютубе или в ТикТоке, читать статьи, листать новостную ленту, переписываться в мессенджерах.
Как ни странно, ни один предыдущий складной смартфон не позволял мне этого делать. На Galaxy Z Flip 3 можно смотреть только время, дату и наличие уведомлений, у Galaxy Fold мелкий дисплей годится только для экстренных случаев, а Mate XS нужно держать прямо за дисплей, мне как левше это было неудобно.
Мне казалось это несправедливым. Раскладушки создаются, чтобы выполнять функции смартфона и планшета в зависимости от условий использования, но производители откровенно ставили миниатюрный экран на второй план и развивали большой. А мне неудобно пользоваться раскрытой раскладушкой, например, пока я иду по тротуару.
OPPO Find N устанавливает равновесие. Я помню, как я пользовался Galaxy Fold — мелкий экран был нужен для уведомлений и быстрого ответа на сообщения, при любой удобной возможности я раскрывал большой. Здесь же дисплей поменьше вполне годится для чтения ленты новостей, просмотра Ютуба, ТикТока.
Визуально в сложенном состоянии OPPO Find N напоминает мне Samsung Galaxy S10e. Скругленные края экрана, острые торцы, серебристого цвета, алюминиевые, глянцевые. Похожий вырез под фронтальную камеру — О-образный, расположен в верхнем левом углу. Смотрится современно.
Вес устройства обычный для раскладушки — 275 граммов. Для сравнения, у Samsung Galaxy Z Fold3 такой же — 271 грамм. Держать такой смартфон в руках — это как взять в одну ладонь одновременно два смартфона. Только к минусам я этот момент не отнесу. В смартфоне больше комплектующих и шире возможности, логично, что и вес увеличился. Возможно, со временем мы привыкнем к таким устройствам. iPhone 2G весил 135 граммов, iPhone 13 Pro Max — 238 граммов. Мы же не назовем это недостатком современного смартфона Apple.
Проверить корпус на прочность мне не удалось. Производитель заявляет 200 000 складываний в период эксплуатации.
Гибкий экран эстетичнее, чем у конкурентов
Например, в горизонтальной ориентации мы смотрим кино. Так, в случае с OPPO для его просмотра достаточно просто раскрыть смартфон, а с Galaxy Z Fold3 нужно открыть корпус и перевернуть, поменяв ориентацию с вертикальной на горизонтальную. То есть в первом случае мы выполняем одно действие вместо двух.
Это не единственный плюс дисплея. OPPO заявляет, что поработала над ним так, что теперь на нем не видна надоевшая всем «вмятина» — у раскладушек в области изгиба над шарниром появляется углубление по ширине экрана. Я ее все же заметил, но она действительно минимальна, не ощущается тактильно и не видна под прямым углом, поэтому компанию могу похвалить — справилась с одной из главных проблем складных смартфонов.
Максимальная яркость обоих экранов — 1000 нит. Это одно из самых высоких значений на мобильном рынке. С ним смартфоном комфортно пользоваться даже в условиях высокой освещенности. Максимальная частота обновления у обоих экранов — 120 Гц. Причем, дисплеи созданы по технологии LTPO. Это позволяет им менять частоту обновления автоматически в зависимости от типа контента, что дает возможность экономить заряд аккумулятора. Диагональ — 7,1 нит.
Программное обеспечение оптимизировано специально для гибкого экранаСмартфон работает на операционной системе Android с фирменной оболочкой OPPO ColorOS. Интерфейс оптимизирован под «раскладушку» — приложения без проблем растягиваются на все 7,1 дюйма без искажения пропорций.
Есть функция вывода на дисплей одновременно двух приложений Screen Split. Причем, можно сохранять их комбинации. Например, вы привыкли смотреть Ютуб и листать ленту Твиттера одновременно. Сохраняете этот шаблон на рабочем столе и запускаете его одним кликом.
Железо топ
Объем аккумулятора — 4500 мАч. Есть быстрая проводная зарядка с мощностью 33 Ватт стандарта superVOOC, беспроводная на 15 Ватт стандартов airVOOC и Qi, а также реверсивная на 10 Ватт.
Камера пойдет
Тыльная камера тройная. Ее разрешение — 50+16+13 МП. Это основной модуль, ультраширокоугольный и зум с двукратным увеличением.
Разрешение обеих фронтальных камер — 32 МП. По характеристикам это две абсолютно идентичные камеры, у обеих стоят матрицы Sony IMX615. С одной стороны, логично — вне зависимости от положения смартфона вы получите фото одинакового качества. С другой стороны, я хотел бы, чтобы в разложенном состоянии у камеры был увеличен угол обзора, и можно было снимать групповые селфи.
Качество обычное. Единственное, что не нравится мне в этом смартфоне и в любом от китайского производителя — «улучшайзеры» по умолчанию включены. Здесь камера разглаживает кожу, я люблю, когда оно передает лицо естественным.
Итог
OPPO Find N — шаг вперед в развитии складных смартфонов с точки зрения эргономичности качества сборки. Этим смартфоном комфортно пользоваться в сложенном состоянии за счет удачных пропорций маленького экрана. Ютуб, соцсети, браузер — со всех этих приложений контент комфортно потребляется и в видео- и в текстовом формате.
С точки зрения качества большого экрана компания тоже совершила шаг вперед. Складка почти не видна, из-за чего телефон смотрится более эффектно, солидно и дорого. В качестве дополнения мы получаем удобные пропорции экрана с горизонтальной ориентацией, в которой и потребляется большинство контента с планшета. В общем, удачная точечная работа над ошибками на рынке раскладушек.
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