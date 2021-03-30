29 марта компания Xiaomi представила несколько новых смартфонов для своего родного рынка и продаж за пределами Китая. Одним из них был Mi 11 Ultra — максимально топовая модель и один из самых навороченных смартфонов. Одна из его главных отличительных особенностей — наличие огромного выступающего модуля на задней части, где размещены три камеры с разным назначением и OLED-экран, который может служить не только видоискателем, но и для других целей.
Использование столь сильного выступа вполне оправданно. Дело в том, что Mi 11 Ultra используется 50-мегапиксельная камера Samsung GN2, которую невозможно уместить в тонкий корпус. При этом общая толщина смартфона оказалась не особо большой — 8,38 мм. Корпус за пределами выступа довольно тонкий, это возможно благодаря использованию инновационного аккумулятора с кремниевым диодом. Такой аккумулятор хотя и обладает вполне большой ёмкостью (5000 мАч), но он гораздо тоньше и легче литий-ионных батарей, которые обычно используются в смартфонах.
В тот же выступ поместилась 48-мегапиксельная широкоугольная камера с жидкостной оптикой и 48-мегапиксельный перископный датчик с 5-кратным оптическим увеличением. Но и это не всё: справа от набора камер установлен OLED-экран диагональю 1 дюйм. Во время съёмки этот экран можно использовать в качестве видоискателя, а в остальное время туда могут выводиться часы, информация о погоде, любая статичная картинка или GIF-анимация.
Конечно, Xiaomi могла бы установить в эту модель не столь выпирающий корпус (и такие смартфоны у компании есть), но в этом случае Mi 11 Ultra лишился бы своих главных преимуществ перед устройствами компонентов. Вряд ли стоило ожидать корпуса меньшей толщины от смартфона с таким набор камер и дополнительным экраном. В то же время очевидно, что Xiaomi старалась сделать смартфон максимально тонким, а в защитном чехле выступ вообще вряд ли будет сильно заметен.
Xiaomi Mi 11 Ultra пока анонсирован только в Китае и Европе. Когда он появится в России и по какой цене, неизвестно.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Про чехол согласен, всё равно загонят в него, по этому тоже не вижу проблем.