Компания Xiaomi провела сразу две презентации: одну с новинками для китайского рынка и другую с гаджетами для стран Европы.
Xiaomi Mi 11 Pro
Слегка улучшенная версия флагманского смартфона Mi 11. В этой модели используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, экран E4 AMOLED диагональю 6,81 дюйма с разрешением Quad HD+, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и защитой стеклом Сorning Gorilla Glass Victus, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Звук стереофонический, динамики разработаны компанией Harman Kardon. Корпус защищён от воды и выли по стандарту IP68.
Аккумулятор построен на основе кремний-кислородного анода, обладает ёмкостью 4520 мАч и поддерживает 67-ваттную проводную и беспроводную зарядку (от 0 до 100% за 37 минут). Такой аккумулятор гораздо компактнее и легче литий-ионного.Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Основная камера тройная — с 50-мегапиксельным главным сенсором Samsung GN2, обладающим фокусировкой Dual Pixel Pro и оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельным шириком с углом охвата 123 градуса и 8-мегапиксельным датчиком глубины. Поддерживается быстрая и точная лазерная фокусировка, запись в видео с разрешением до 8K и медленная съёмка вплоть до 1920 кадров в секунду.
Xiaomi Mi 11 Pro будет продаваться в Китае за 4999, 5299 и 5699 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 57 700, 61 700 и 65 900 рублей.
Xiaomi Mi 11 Ultra
Это самый топовый флагман Xiaomi на сегодняшний день и одна из самых интересных моделей на рынке. Аппарат получил почти такую же начинку, как у Mi 11 Pro, но у него есть дополнительный экран на задней части корпуса, больше памяти в накопителе, а камера обладает более интересными характеристиками.
В камере используются модули с разрешением 50, 48 и 48 Мп. Главному модулю Samsung GN2 аккомпанирует дополнительный с жидкой линзой, обеспечивающей угол обзора 128 градусов. Третий сенсор — телевик с пятикратным оптическим и 120-кратным гибридным увеличением.Дополнительный экран можно использовать в качестве видоискателя при съёмке селфи на основную камеру. Ещё одна фишка этого флагмана — система охлаждения с тройным фазовым переходом, использующая органический углеводородный материал для улучшения теплопроводности в два раза. Смартфон выпускается с корпусом из стекла или керамики.
Xiaomi Mi 11 Pro будет продаваться в Китае за 5999, 6499 и 6999 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 69 400, 75 200 и 80 900 рублей. В Европе версию 12 + 256 ГБ можно будет купить за 1199 евро (около 107 200 рублей).
Xiaomi Mi 11 Lite
Это упрощенная версия Mi 11. Новинка получила процессор Snapdragon 780G со встроенным 5G-модемом, AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+, полного спектра DCI-P3, Dolby Vision и яркостью до 800 нит, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель 64 или 128 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аккумулятор ёмкостью 4250 мАч. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей.
Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Основной три сенсора (главный 64 Мп, широкоугольная 8 Мп, датчик глубины 5 Мп) и поддерживается съёмка видео с разрешением 4K.
Xiaomi Mi 11 Lite будет продаваться в Китае за 2299 юаней в версии 6 + 64 ГБ и за 2599 юаней в версии 6 + 128 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается примерно 26,5 и 30 тысяч рублей. В Европе те же модификации будут стоить 299 и 369 евро (26 700 и 32 900 рублей).
Xiaomi Mi 11iОчередной представитель флагманской линейки Mi 11. В этом смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, экран E4 AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+, MEMC, True Color и яркостью до 1300 нит, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аккумулятор ёмкостью 4520 мАч с 33-ваттной зарядкой. Также есть модуль NFC и динамики с поддержкой звука Dolby Atmos, а сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Основная камера тройная, поддерживает фотосъёмку с разрешением до 108 Мп и видеосъёмку вплоть до 8К. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, диаметр сенсора всего 2,76 мм.
Xiaomi Mi 11i будет продаваться в Европе за 649 или 699 евро в зависимости от накопителя (примерно 58 и 62,5 тысячи рублей).
Mi Smart Band 6
Новый фитнес-браслет Xiaomi получил корпус такого же размера, как у Mi Smart Band 5, но рамки экрана сильно уменьшены, благодаря чему диагональ матрицы увеличилась с 1,1 до 1,56 дюйма. Новинка способна измерять пульс и уровень кислорода в крови, подсчитывать шаги и сожжённые калории, мониторить качество сна и автоматически отслеживать более 30 видов спортивных тренировок. Браслету доступны новые циферблаты, которые можно менять и настраивать в мобильном приложении. Также будет выпущена версия с NFC-модулем, поддерживающем бесконтактные платежи.
Mi Smart Band 6 будет продаваться в Китае за 229 или 279 юаней в зависимости от наличия NFC (около 2700 и 3300 рублей). В Европе можно будет за 44,99 евро (около 4000 рублей) приобрести только версию без NFC.
Беспроводная зарядка на 3 устройства
Xiaomi анонсировала беспроводное зарядное устройство, способное заряжать одновременно до трёх гаджетов. Оно представляет собой почти полный аналог зарядки AirPower, которую компания Apple представила в 2017 году, а затем отложила до лучших времён из-за невозможности привести его к высоким стандартам качества.
Внутри аналога AirPower от Xiaomi находится 19 медных катушек, которые регулируют направление и мощность подачи энергии в зависимости от того, сколько гаджетов, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки Qi находятся на поверхности. Один гаджет можно заряжать с мощностью до 20 Вт, а общая мощность зарядки составляет 60 Вт.
Xiaomi будет продавать это зарядное устройство (которое пока не имеет коммерческого названия) за 599 юаней (около 7 тысяч рублей). Когда оно появится в продаже, неизвестно.
80-ваттная беспроводная зарядка
Xiaomi выпустит в продажу 80-ваттный беспроводной зарядник, выполненный в форме подставки для смартфона. Этот аксессуар вместе со 120-ваттным адаптером питания будет продаваться в Китае за 499 юаней (около 5800 рублей), а при покупке смартфона Xiaomi Mi 11 Pro его можно будет приобрести в два с лишним раза дешевле — за 199 юаней (примерно 2300 рублей).
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Xiaomi Mi 11 Pro
Слегка улучшенная версия флагманского смартфона Mi 11. В этой модели используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, экран E4 AMOLED диагональю 6,81 дюйма с разрешением Quad HD+, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и защитой стеклом Сorning Gorilla Glass Victus, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Звук стереофонический, динамики разработаны компанией Harman Kardon. Корпус защищён от воды и выли по стандарту IP68.
Аккумулятор построен на основе кремний-кислородного анода, обладает ёмкостью 4520 мАч и поддерживает 67-ваттную проводную и беспроводную зарядку (от 0 до 100% за 37 минут). Такой аккумулятор гораздо компактнее и легче литий-ионного.
Xiaomi Mi 11 Pro будет продаваться в Китае за 4999, 5299 и 5699 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 57 700, 61 700 и 65 900 рублей.
Xiaomi Mi 11 Ultra
Это самый топовый флагман Xiaomi на сегодняшний день и одна из самых интересных моделей на рынке. Аппарат получил почти такую же начинку, как у Mi 11 Pro, но у него есть дополнительный экран на задней части корпуса, больше памяти в накопителе, а камера обладает более интересными характеристиками.
В камере используются модули с разрешением 50, 48 и 48 Мп. Главному модулю Samsung GN2 аккомпанирует дополнительный с жидкой линзой, обеспечивающей угол обзора 128 градусов. Третий сенсор — телевик с пятикратным оптическим и 120-кратным гибридным увеличением.
Xiaomi Mi 11 Pro будет продаваться в Китае за 5999, 6499 и 6999 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 69 400, 75 200 и 80 900 рублей. В Европе версию 12 + 256 ГБ можно будет купить за 1199 евро (около 107 200 рублей).
Xiaomi Mi 11 Lite
Это упрощенная версия Mi 11. Новинка получила процессор Snapdragon 780G со встроенным 5G-модемом, AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+, полного спектра DCI-P3, Dolby Vision и яркостью до 800 нит, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель 64 или 128 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аккумулятор ёмкостью 4250 мАч. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей.
Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Основной три сенсора (главный 64 Мп, широкоугольная 8 Мп, датчик глубины 5 Мп) и поддерживается съёмка видео с разрешением 4K.
Xiaomi Mi 11 Lite будет продаваться в Китае за 2299 юаней в версии 6 + 64 ГБ и за 2599 юаней в версии 6 + 128 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается примерно 26,5 и 30 тысяч рублей. В Европе те же модификации будут стоить 299 и 369 евро (26 700 и 32 900 рублей).
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi Mi 11i будет продаваться в Европе за 649 или 699 евро в зависимости от накопителя (примерно 58 и 62,5 тысячи рублей).
Mi Smart Band 6
Новый фитнес-браслет Xiaomi получил корпус такого же размера, как у Mi Smart Band 5, но рамки экрана сильно уменьшены, благодаря чему диагональ матрицы увеличилась с 1,1 до 1,56 дюйма. Новинка способна измерять пульс и уровень кислорода в крови, подсчитывать шаги и сожжённые калории, мониторить качество сна и автоматически отслеживать более 30 видов спортивных тренировок. Браслету доступны новые циферблаты, которые можно менять и настраивать в мобильном приложении. Также будет выпущена версия с NFC-модулем, поддерживающем бесконтактные платежи.
Mi Smart Band 6 будет продаваться в Китае за 229 или 279 юаней в зависимости от наличия NFC (около 2700 и 3300 рублей). В Европе можно будет за 44,99 евро (около 4000 рублей) приобрести только версию без NFC.
Беспроводная зарядка на 3 устройства
Xiaomi анонсировала беспроводное зарядное устройство, способное заряжать одновременно до трёх гаджетов. Оно представляет собой почти полный аналог зарядки AirPower, которую компания Apple представила в 2017 году, а затем отложила до лучших времён из-за невозможности привести его к высоким стандартам качества.
Внутри аналога AirPower от Xiaomi находится 19 медных катушек, которые регулируют направление и мощность подачи энергии в зависимости от того, сколько гаджетов, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки Qi находятся на поверхности. Один гаджет можно заряжать с мощностью до 20 Вт, а общая мощность зарядки составляет 60 Вт.
Xiaomi будет продавать это зарядное устройство (которое пока не имеет коммерческого названия) за 599 юаней (около 7 тысяч рублей). Когда оно появится в продаже, неизвестно.
80-ваттная беспроводная зарядка
Xiaomi выпустит в продажу 80-ваттный беспроводной зарядник, выполненный в форме подставки для смартфона. Этот аксессуар вместе со 120-ваттным адаптером питания будет продаваться в Китае за 499 юаней (около 5800 рублей), а при покупке смартфона Xiaomi Mi 11 Pro его можно будет приобрести в два с лишним раза дешевле — за 199 юаней (примерно 2300 рублей).
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Я бы взял, несмотря на наличие AW SE
Браслет хорош. Нфс интересно будут работать как у остальных?