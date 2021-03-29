Компания Xiaomi провела сразу две презентации: одну с новинками для китайского рынка и другую с гаджетами для стран Европы.

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro

Слегка улучшенная версия флагманского смартфона Mi 11. В этой модели используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, экран E4 AMOLED диагональю 6,81 дюйма с разрешением Quad HD+, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и защитой стеклом Сorning Gorilla Glass Victus, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Звук стереофонический, динамики разработаны компанией Harman Kardon. Корпус защищён от воды и выли по стандарту IP68.

Аккумулятор построен на основе кремний-кислородного анода, обладает ёмкостью 4520 мАч и поддерживает 67-ваттную проводную и беспроводную зарядку (от 0 до 100% за 37 минут). Такой аккумулятор гораздо компактнее и легче литий-ионного.
Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Основная камера тройная — с 50-мегапиксельным главным сенсором Samsung GN2, обладающим фокусировкой Dual Pixel Pro и оптической стабилизацией изображения, 13-мегапиксельным шириком с углом охвата 123 градуса и 8-мегапиксельным датчиком глубины. Поддерживается быстрая и точная лазерная фокусировка, запись в видео с разрешением до 8K и медленная съёмка вплоть до 1920 кадров в секунду.

Xiaomi Mi 11 Pro будет продаваться в Китае за 4999, 5299 и 5699 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 128 ГБ, 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 57 700, 61 700 и 65 900 рублей.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra

Это самый топовый флагман Xiaomi на сегодняшний день и одна из самых интересных моделей на рынке. Аппарат получил почти такую же начинку, как у Mi 11 Pro, но у него есть дополнительный экран на задней части корпуса, больше памяти в накопителе, а камера обладает более интересными характеристиками.

В камере используются модули с разрешением 50, 48 и 48 Мп. Главному модулю Samsung GN2 аккомпанирует дополнительный с жидкой линзой, обеспечивающей угол обзора 128 градусов. Третий сенсор — телевик с пятикратным оптическим и 120-кратным гибридным увеличением.
Дополнительный экран можно использовать в качестве видоискателя при съёмке селфи на основную камеру. Ещё одна фишка этого флагмана — система охлаждения с тройным фазовым переходом, использующая органический углеводородный материал для улучшения теплопроводности в два раза. Смартфон выпускается с корпусом из стекла или керамики.

Xiaomi Mi 11 Pro будет продаваться в Китае за 5999, 6499 и 6999 юаней в зависимости от объёма памяти (8 + 256 ГБ, 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ). В пересчёте на российскую валюту получается примерно 69 400, 75 200 и 80 900 рублей. В Европе версию 12 + 256 ГБ можно будет купить за 1199 евро (около 107 200 рублей).

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Это упрощенная версия Mi 11. Новинка получила процессор Snapdragon 780G со встроенным 5G-модемом, AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с разрешением с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10+, полного спектра DCI-P3, Dolby Vision и яркостью до 800 нит, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель 64 или 128 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аккумулятор ёмкостью 4250 мАч. Также есть модуль NFC для бесконтактных платежей.

Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Основной три сенсора (главный 64 Мп, широкоугольная 8 Мп, датчик глубины 5 Мп) и поддерживается съёмка видео с разрешением 4K.

Xiaomi Mi 11 Lite будет продаваться в Китае за 2299 юаней в версии 6 + 64 ГБ и за 2599 юаней в версии 6 + 128 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается примерно 26,5 и 30 тысяч рублей. В Европе те же модификации будут стоить 299 и 369 евро (26 700 и 32 900 рублей).

Xiaomi Mi 11i
Очередной представитель флагманской линейки Mi 11. В этом смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным 5G-модемом, экран E4 AMOLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+, MEMC, True Color и яркостью до 1300 нит, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128 или 256 ГБ, модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аккумулятор ёмкостью 4520 мАч с 33-ваттной зарядкой. Также есть модуль NFC и динамики с поддержкой звука Dolby Atmos, а сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Основная камера тройная, поддерживает фотосъёмку с разрешением до 108 Мп и видеосъёмку вплоть до 8К. Фронтальная камера 20-мегапиксельная, диаметр сенсора всего 2,76 мм.

Xiaomi Mi 11i будет продаваться в Европе за 649 или 699 евро в зависимости от накопителя (примерно 58 и 62,5 тысячи рублей).

Mi Smart Band 6

Mi Smart Band 6

Новый фитнес-браслет Xiaomi получил корпус такого же размера, как у Mi Smart Band 5, но рамки экрана сильно уменьшены, благодаря чему диагональ матрицы увеличилась с 1,1 до 1,56 дюйма. Новинка способна измерять пульс и уровень кислорода в крови, подсчитывать шаги и сожжённые калории, мониторить качество сна и автоматически отслеживать более 30 видов спортивных тренировок. Браслету доступны новые циферблаты, которые можно менять и настраивать в мобильном приложении. Также будет выпущена версия с NFC-модулем, поддерживающем бесконтактные платежи.

Mi Smart Band 6 будет продаваться в Китае за 229 или 279 юаней в зависимости от наличия NFC (около 2700 и 3300 рублей). В Европе можно будет за 44,99 евро (около 4000 рублей) приобрести только версию без NFC.

Беспроводная зарядка на 3 устройства



Xiaomi анонсировала беспроводное зарядное устройство, способное заряжать одновременно до трёх гаджетов. Оно представляет собой почти полный аналог зарядки AirPower, которую компания Apple представила в 2017 году, а затем отложила до лучших времён из-за невозможности привести его к высоким стандартам качества.

Внутри аналога AirPower от Xiaomi находится 19 медных катушек, которые регулируют направление и мощность подачи энергии в зависимости от того, сколько гаджетов, поддерживающих стандарт беспроводной зарядки Qi находятся на поверхности. Один гаджет можно заряжать с мощностью до 20 Вт, а общая мощность зарядки составляет 60 Вт.

Xiaomi будет продавать это зарядное устройство (которое пока не имеет коммерческого названия) за 599 юаней (около 7 тысяч рублей). Когда оно появится в продаже, неизвестно.

80-ваттная беспроводная зарядка



Xiaomi выпустит в продажу 80-ваттный беспроводной зарядник, выполненный в форме подставки для смартфона. Этот аксессуар вместе со 120-ваттным адаптером питания будет продаваться в Китае за 499 юаней (около 5800 рублей), а при покупке смартфона Xiaomi Mi 11 Pro его можно будет приобрести в два с лишним раза дешевле — за 199 юаней (примерно 2300 рублей).


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