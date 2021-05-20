Инсайдер Джон Проссер рассказал, что AirPods все же могут получить поддержку Apple Music Lossless. Она появится в одном из обновлений операционных систем.Вот, как он описал процесс: «По моей информации, Apple работает над тем, чтобы позволить AirPods поддерживать звук без потери качества с помощью AirPlay. Ваше устройство по-прежнему будет обнаруживать AirPods по Bluetooth, но помимо этого оно настроит подключение между устройствами по Wi-Fi для потоковой передачи звука».Ранее стало известно, что наушники AirPods, AirPods Max и AirPods Pro не поддерживают функцию воспроизведения звука без потери качества в Apple Music, представленную на этой неделе. Для ее работы оцифровка сигнала должна производиться с частотой от 16 бит 44,1 кГц до 24 бит 48 кГц. Все наушники AirPods в связке с iPhone ограничены кодеком AAC.Для поддержки Hi-Res Lossless потребуются проводные наушники. Какие именно, Apple не уточнила. Она добавила, что AirPods Max несовместимы с новой возможностью даже при проводном подключении к смартфону.