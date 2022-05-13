Автомобили Санкции

Китайцы мешают России возобновить выпуск автомобилей

Александр



Несколько недель назад сотрудники «АвтоВАЗа» были выведены в оплачиваемый отпуск, и всё это время руководство автоконцерна пыталось наладить поставки комплектующих, чтобы можно было снова запустить производство. «АвтоВАЗ» даже анонсировал выпуск упрощенных версий некоторых моделей, без электронных составляющих, которые поставлялись из Европы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что «АвтоВАЗ» уже договорился с китайскими компания о поставке комплектующих, однако их производство оказалось невозможно из-за коронавирусных ограничений и локдауна в Китае.

«Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина — COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», — заявил Азаров.

При этом Азаров выразил уверенность, что в скором времени «АвтоВАЗ» всё же получит необходимый запас комплектующих и возобновит сборку автомобилей на своих линиях. На этой неделе сотрудникам «АвтоВАЗа» продлили отпуск, причём им даже выплатят премию в размере 3 тысяч рублей, а с 1 июня проиндексируют зарплату на 9%.

Нехватку запчастей испытывает не только «АвтоВАЗ», но и сервисы по ремонту автомобилей. По данным «Коммерсанта», 30–35% из них испытывают сложности с получением комплектующих (деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники и расходников вроде моторного масла, фильтров и свечей зажигания). Цены на запчасти за последние недели заметно выросли: передний и задний бамперы — на 34% и 32% соответственно, передние фары — на 32%, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решётки радиатора — на 29%. Имеющихся в России запчастей хватит примерно на два-четыре месяца, после чего дефицит может стать критическим.

Чтобы избежать усиления кризиса на автомобильном рынке, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минфину ввести льготную ставку пошлины при ввозе гражданами автомобилей из-за рубежа. Предполагается, что гражданин сможет раз в пять лет ввозить один автомобиль, уплачивая в российский бюджет 5% от его стоимости, а на автомобили, ввезённые сверх этого лимита будет действовать ставка в размере 48-54% в зависимости от модели и возраста авто. Зарабатывать на перегоне автомобилей из-за границы в Россию, как в 90-е, россияне не смогут, эта мера позволит лишь приобретать транспорт для личных нужд при дефиците на внутреннем рынке.



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Комментарии

+108
Sprut
Ты нормальный? Где соответствие заголовка и содержания??? Ты идиот?
13 мая 2022 в 16:29
#
Alll
+3609
Alll Sprut
Это же Кузнец. Ему мозги мешают нормальный заголовок написать.
13 мая 2022 в 16:30
#
+141
idpro Alll
Да нет тут никаких Кузнецовых, Ворониных и прочих Марковых и Фунтиковых. Такое ощущение, что редакция просто для каждой новости определяет степень «желтизны» и выбирает «автора». Тот же Воронин давно пробил дно, нащупанное Кузнецовым.
13 мая 2022 в 21:49
#
–472
n0mer idpro
Пользователям эппл это трудно понять. Я уже об этом говорил не раз и не первый год здесь.
13 мая 2022 в 22:07
#
Alll
+3609
Alll n0mer
А при чем тут Эппл может объяснишь умник?
14 мая 2022 в 01:01
#
–472
n0mer Alll
Оо! Да это ж каста целая. Абсолютно ведомая в большей своей части.
14 мая 2022 в 10:30
#
+154
Zouk
Все обстоит несколько иначе, в Китае локдаун, но они настолько отмороженные, что продолжают работать, людей просто не выпускают с заводов, так что детали производят. Автоваз уже «купил» что им надо, теперь пытаются все это адаптировать под существующий дизайн
13 мая 2022 в 17:35
#
–115
asdfghjkl Zouk
Он ведь может все это сам производить.
13 мая 2022 в 19:03
#
+35
stanislav_anurev
Автор конч
13 мая 2022 в 18:10
#
+7
Пётр Фрязин
Пхахаха конеч китайцы виноваты что свои детали и комплектующие за годы не могли сделать
13 мая 2022 в 21:31
#
+154
Zouk
нет не может и я вам скажу большее никто не может в нынешней организации производства. АвтоВАЗ до 2000 мог собирать практически все самостоятельно, но такой производственный процесс не эффективен
13 мая 2022 в 22:07
#
+13
607030
Ковид в Китае препятствует поставкам запчастей на Автоваз.
14 мая 2022 в 15:43
#
Руслан
+61
Руслан
В России пластик закончился? Бамперы и фары закупаются где-то? Сами не производят? Всегда думал, что завод — производит, а если они просто где-то закупают запчасти и собирают, то называйте правильно тогда не завод, а сборочный цех!
16 мая 2022 в 00:57
#
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