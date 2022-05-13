Китайцы мешают России возобновить выпуск автомобилей





Несколько недель назад сотрудники «АвтоВАЗа» были выведены в оплачиваемый отпуск, и всё это время руководство автоконцерна пыталось наладить поставки комплектующих, чтобы можно было снова запустить производство. «АвтоВАЗ» даже анонсировал выпуск упрощенных версий некоторых моделей, без электронных составляющих, которые поставлялись из Европы.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что «АвтоВАЗ» уже договорился с китайскими компания о поставке комплектующих, однако их производство оказалось невозможно из-за коронавирусных ограничений и локдауна в Китае.





«Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина — COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», — заявил Азаров.