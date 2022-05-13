Китайцы мешают России возобновить выпуск автомобилей

Несколько недель назад сотрудники «АвтоВАЗа» были выведены в оплачиваемый отпуск, и всё это время руководство автоконцерна пыталось наладить поставки комплектующих, чтобы можно было снова запустить производство. «АвтоВАЗ» даже анонсировал выпуск упрощенных версий некоторых моделей, без электронных составляющих, которые поставлялись из Европы.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что «АвтоВАЗ» уже договорился с китайскими компания о поставке комплектующих, однако их производство оказалось невозможно из-за коронавирусных ограничений и локдауна в Китае.
«Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина — COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира», — заявил Азаров.
При этом Азаров выразил уверенность, что в скором времени «АвтоВАЗ» всё же получит необходимый запас комплектующих и возобновит сборку автомобилей на своих линиях. На этой неделе сотрудникам «АвтоВАЗа» продлили отпуск, причём им даже выплатят премию в размере 3 тысяч рублей, а с 1 июня проиндексируют зарплату на 9%.
Нехватку запчастей испытывает не только «АвтоВАЗ», но и сервисы по ремонту автомобилей. По данным «Коммерсанта», 30–35% из них испытывают сложности с получением комплектующих (деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники и расходников вроде моторного масла, фильтров и свечей зажигания). Цены на запчасти за последние недели заметно выросли: передний и задний бамперы — на 34% и 32% соответственно, передние фары — на 32%, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решётки радиатора — на 29%. Имеющихся в России запчастей хватит примерно на два-четыре месяца, после чего дефицит может стать критическим.
Чтобы избежать усиления кризиса на автомобильном рынке, депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Минфину ввести льготную ставку пошлины при ввозе гражданами автомобилей из-за рубежа. Предполагается, что гражданин сможет раз в пять лет ввозить один автомобиль, уплачивая в российский бюджет 5% от его стоимости, а на автомобили, ввезённые сверх этого лимита будет действовать ставка в размере 48-54% в зависимости от модели и возраста авто. Зарабатывать на перегоне автомобилей из-за границы в Россию, как в 90-е, россияне не смогут, эта мера позволит лишь приобретать транспорт для личных нужд при дефиците на внутреннем рынке.