Долгожданные новые модели MacBook Pro со вторым поколением процессоров Apple Silicon и экраном mini-LED появятся в продаже к ноябрю текущего года. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.
По его словам, «некоторые проблемы привели к задержкам производства» новых MacBook Pro. Сейчас ничего не мешает их сборке. Ранее сообщалось, что их массовое производство началось.
По словам Гурмана, новые компьютеры «все еще должны поступить в продажу к тому времени, когда нынешнему MacBook Pro исполнится два года». Важно, что он говорит о второй годовщине 16-дюймовой модели, а не 13-дюймовой. А эта модель поступила в продажу 13 ноября 2019 года, отмечает издание Ars Technica.
Ожидается, что это обновление будет масштабным. 16-дюймовый MacBook Pro перейдет на Apple Silicon — он получит второе поколение процессоров компании, и этот чип будет более быстрым, чем M1.
Ранее Гурман назвал весь список устройств, которые Apple представит в 2021 году. Среди них новые Apple Watch и целые две модели iPad.
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