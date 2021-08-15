Журналист Bloomberg Марк Гурман назвал список устройств Apple, которые представят в этом году. О каждом из них ходили слухи в течение 2020-го. 

Весь список устройств Apple, которые представят в этом году: 
  • Модельный ряд iPhone 13 
  • Apple Watch Series 7 
  • AirPods 3
  • iPad mini 6 
  • iPad 9
Больше всего неизвестности — у MacBook 14 и 16 с экраном mini-LED. По словам Гурмана, он «должен поступить в продажу, когда текущему поколению MacBook Pro исполнится два года». Когда именно представят новые модели, неизвестно. Возможно, в этом году, а может быть и позже.  

Интересно шестое поколение iPad mini. По словам Гурмана, устройство претерпит масштабный редизайн. На аппаратном уровне его тоже ждут изменения. Он получит чип A15, как у iPhone 13, разъем USB-C и магнитное крепление-зарядку для стилуса. 

Смартфоны Apple нового поколения должны получить возможность записи видео в портретном режите, процессор A15, у моделей Pro будет экран с частотой обновления 120 Гц. 

AirPods 3 по дизайну будут напоминать модель Pro. С точки зрения дизайна и функциональности это будет наиболее значимое обновление для линейки с момента показа первого поколения AirPods в 2016 году.


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