Журналист Bloomberg Марк Гурман назвал список устройств Apple, которые представят в этом году. О каждом из них ходили слухи в течение 2020-го.
Весь список устройств Apple, которые представят в этом году:
- Модельный ряд iPhone 13
- Apple Watch Series 7
- AirPods 3
- iPad mini 6
- iPad 9
Интересно шестое поколение iPad mini. По словам Гурмана, устройство претерпит масштабный редизайн. На аппаратном уровне его тоже ждут изменения. Он получит чип A15, как у iPhone 13, разъем USB-C и магнитное крепление-зарядку для стилуса.
Смартфоны Apple нового поколения должны получить возможность записи видео в портретном режите, процессор A15, у моделей Pro будет экран с частотой обновления 120 Гц.
AirPods 3 по дизайну будут напоминать модель Pro. С точки зрения дизайна и функциональности это будет наиболее значимое обновление для линейки с момента показа первого поколения AirPods в 2016 году.
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