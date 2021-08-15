Модельный ряд iPhone 13

Apple Watch Series 7

AirPods 3

iPad mini 6

iPad 9

Журналист Bloomberg Марк Гурман назвал список устройств Apple, которые представят в этом году. О каждом из них ходили слухи в течение 2020-го.Весь список устройств Apple, которые представят в этом году:Больше всего неизвестности — у MacBook 14 и 16 с экраном mini-LED. По словам Гурмана, он «должен поступить в продажу, когда текущему поколению MacBook Pro исполнится два года». Когда именно представят новые модели, неизвестно. Возможно, в этом году, а может быть и позже.Интересно шестое поколение iPad mini. По словам Гурмана, устройство претерпит масштабный редизайн. На аппаратном уровне его тоже ждут изменения. Он получит чип A15, как у iPhone 13, разъем USB-C и магнитное крепление-зарядку для стилуса.Смартфоны Apple нового поколения должны получить возможность записи видео в портретном режите, процессор A15, у моделей Pro будет экран с частотой обновления 120 Гц.AirPods 3 по дизайну будут напоминать модель Pro. С точки зрения дизайна и функциональности это будет наиболее значимое обновление для линейки с момента показа первого поколения AirPods в 2016 году.