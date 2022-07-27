Курьеры Delivery Club взялись за доставку товаров из DNS. Быстро и рискованно

Сеть магазинов DNS объявила о сотрудничестве с сервисом доставки Delivery Club. До сих пор курьеры Delivery Club доставляли покупателям готовую еду или продукты для её приготовления, а теперь они будут привозить заказы, оформленные в DNS.
В настоящее время заказать доставку товаров от DNS силами курьерской службы Delivery Club можно только в Сочи и Казани и лишь из тридцати магазинов ритейлера. По результатам эксперимента может быть принято решение о распространении этой практики на все российские города, где открыты торговые точки DNS.
Покупатели при оформлении заказа в DNS могут выбрать Delivery Club в качестве способа доставки. Курьер Delivery Club приедет в DNS, получит товар и максимально быстро доставит его покупателю. Если товар будет повреждён в процессе доставки, можно отказаться от получения, тогда курьер отвезёт его обратно, а покупатель моментально получит возврат денег. Поскольку курьеры Delivery Club передвигаются на велосипедах или пешком и доставляют заказы в рюкзаках на своей спине, действуют ограничения на габариты, вес и количество товаров.
В 2020 году в разгар пандемии коронавируса Delivery Club экспериментировал с доставкой смартфонов, купленных в «Связном». Эта возможность была доступна
только в 12 районах Москвы, но эксперимент по какой-то причине был быстро закрыт.
До недавних пор Delivery Club не доставлял электронику, хотя партнёрами сервиса являются более 450 компаний. Не исключено, что в дальнейшем Delivery Club будет сотрудничать и с другими магазинами, торгующими электронными устройствами, благодаря чему значительно расширит ассортимент товаров с быстрой доставкой.