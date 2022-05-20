Delivery Club Утечка

Заказывали еду в Delivery Club? Ваши данные попали в открытый доступ

Александр


Служба безопасности Delivery Club выявила утечку данных о заказах клиентов. Об этом, по данным РБК, сообщил сам сервис. Он пообещал провести внутреннее расследование и аудит систем защиты данных.

Delivery Club утверждает, что утечка не затронула платёжные данные.

«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем все возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — говорится в сообщении Delivery Club.

По данным телеграм-канала in4security, база заказов в Delivery Club уже утекла в открытый доступ и распространяется бесплатно. В ней 250 миллионов строк, которые содержат ФИО, адреса клиентов и информацию об оформленных заказах за последние несколько месяцев.



В начале марта стало известно об утечке из сервиса «Яндекс.Еда». «Яндекс» был оштрафован за эту утечку на 60 тысяч рублей. Позже в интернете появился сайт с картой, на которой можно увидеть личные данные клиентов «Яндекс.Еда», включая ФИО, адреса, на которые оформлялись заказы, номера телефонов и многое другое. На карту также была добавлена информация с личными данными из СДЭК и о заказах в Delivery Club и Wildberries. Госдума собирается рассмотреть законопроект, предусматривающий оборотный штраф (до 1% от годовой выручки) для компаний, допустивших утечку личных данных.
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