Компания Lenovo представила на выставке CES новую серию устройств Creator, предназначенных для художников, дизайнеров и режиссеров монтажа. Линейка включает в себя два ультрапортативных ноутбука, системный блок и два монитора диагональю 27 дюймов.



Ноутбук Yoga Creator 7, оснащенный процессором Intel Core i7 десятого поколения, предназначен для людей, работающих над созданием цифрового контента. Он доступен в фирменном цвете серии Lenovo Creator — Dark Moss.







Система смены режимов работы Lenovo Q-Control позволяет увеличить производительность ноутбука без необходимости прерывать уже запущенные программы. Функция Intelligent Cooling на базе технологий искусственного интеллекта автоматически корректирует работу устройства с учетом текущих активностей, благодаря чему удается продлить время работы от аккумулятора на 20%.



В Yoga Creator 7 используется экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD и 100% цветопередачей палитры sRGB и Pantone Matching System. Для увеличения качества звучания ноутбук получил поддержку технологии Dolby Atmos. Компонент Lenovo Smart Assist дает возможность войти в систему и выйти из нее без лишних действий с помощью видеокамеры под управлением Windows Hello или встроенного сканера отпечатков пальцев. Благодаря режиму Modern Standby можно просматривать уведомления из электронной почты сразу после поднятия крышки ноутбука, не дожидаясь полной загрузки системы.



Yoga Creator 7 имеет толщину 16,4 мм и весит 1,9 кг. Время его автономной работы достигает 13 часов, а с быстрой зарядкой Rapid Charge ноутбук заряжается за час до 80%.







Ноутбук IdeaPad Creator 5 создан на базе процессора Intel Core i7 десятого поколения, оснащен дисплеем в 15,6 дюйма и имеет полную поддержку цветового пространства AdobeRGB. Благодаря наличию встроенной веб-камеры с высоким разрешением, производительной видеокарты NVIDIA устройство подходит для ведения онлайн-трансляций.







В системе Lenovo Q-Control режимы производительности можно переключать так же, как в Yoga Creator 7, а функция Intelligent Cooling на базе искусственного интеллекта за счет настройки охлаждения помогает снизить уровень шума от кулеров и продлить время работы от аккумулятора на 20% — до 8 часов. Внутри у ноутбука установлено 16 ГБ оперативной память DDR4, а также SSD объемом 1 ТБ. Масса устройства составляет 2,2 кг, а внешний вид представлен в фирменном цвете Dark Moss.







Lenovo IdeaCentre Creator 5 — мультифункциональный настольный ПК с бесшумным охлаждением.



В системном блоке используется процессор Intel Core i9 десятого поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4.







Также на выставке CES был представлен монитор Qreator 27, оснащенный тонкорамочным 27-дюймовым экраном с матрицей IPS и разрешением 4K UHD (3840×2160 пикселей).



Отличительная черта нового монитора — наличие системы Smart Crystal Sound, которая использует экран в качестве динамика для воспроизведения звука. Такое решение позволило повысить качество звука. Экран обеспечивает корректную цветопередачу с 10-битной глубиной цвета, 98% цветовой гаммой DCI-P3 и поддержкой более миллиарда цветов.



Функция Smart Power7 в Qreator 27 Monitor оптимизирует энергопотребление за счет распределения энергии среди всех присоединенных к монитору устройств. Сам монитор подключается при помощи одного кабеля, который обеспечивает питание, передачу данных, а также аудио- и видеосигнал. К нему можно подключить ноутбук, смартфон и другие совместимые устройства. Встроенная в основание монитора станция беспроводной зарядки позволяет освободить рабочее место от лишних предметов.



Монитор имеет минималистичный дизайн, выпускается в цвете Iron Gray с металлической хромированной отделкой и оборудован технологией TÜV Rheinland Eye Comfort для снижения нагрузки на глаза.







Lenovo Q27h — монитор премиум-класса с экраном диагональю 27 дюймов, разрешением QHD (2560×1440), матрицей IPS, яркостью 350 нит и частотой обновления кадров в 75 Гц и откликом в 4 мс. Когда он подключен к ноутбуку, мобильному устройству или студийному оборудованию с помощью кабеля с разъемом USB Type-C, он обеспечивает равномерное распределение мощности на каждом из устройств, что гарантирует одновременную передачу аудио-, видеосигналов и других данных.



Lenovo Q27h оборудован встроенными динамиками, благодаря поддержке технологии AMD Radeon FreeSync он почти полностью избавлен от эффектов размытости и мерцания, а технология TÜV Rheinland Eye Comfort помогает снизить нагрузку на глаза без ущерба для качества картинки.







