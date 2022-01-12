





Logitech заявила о выпуске новой беспроводной мыши Signature M650. В продаже появятся два размера устройства: для средней и более крупной руки, причем есть модели как для правшей, так и для левшей, также доступных в размере L.Корпус мыши повторяет контуры кисти. Боковины прорезинены, а для большого пальца предусмотрена мягкая зона с soft-touch-покрытием. Поддерживаемая устройством функция SmartWheel позволяет автоматически переключаться между режимом максимальной точности и режимом быстрой прокрутки, чтобы мгновенно пролистывать длинные веб-страницы или документы. Боковые кнопки программируются под индивидуальные задачи при помощи ПО Logitech Options+.Технология SilentTouch снижает уровень шума при щелчке, сохраняя тактильную отдачу клавиш. Это позволяет практически бесшумно работать во время видеозвонков и видеоконференций. Подсоединить мышь можно с помощью Bluetooth Low Energy или USB-приемника Logi Bolt. Мышь Signature M650 поддерживает функцию Flow, благодаря которой обеспечивает возможность легко управлять несколькими компьютерами, перемещая курсор к краю экрана.Signature M650 и M650 L (для большой руки) доступны в трех цветах — графитовом, белом и розовом. Устройства совместимы с ОС Windows, MacOS, Linux, Chrome OS, iPadOS и Android. По словам производителя, время автономной работы составляет до двух лет от одной батарейки AA.Мышь Signature M650 поступит в продажу в России в марте 2022 года. Рекомендованная розничная цена Signature M650 и Signature M650 L составит 3490 рублей.