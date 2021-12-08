





Logitech представила новые модели аксессуаров из линейки POP — клавиатуру POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для рабочего стола Studio Series Desk Mat. Новинки появятся в продаже 20 декабря 2021 года в трёх цветовых решениях.В комплекте с клавиатурой POP Keys идут 8 сменных клавиш с изображениями популярных эмодзи (4 предустановленных и 4 дополнительных). Они помогут подстроить клавиатуру под вкусы пользователя. При помощи ПО Logitech Options клавиши можно настроить на быстрый доступ к различным функциям и приложениям. Мышь POP Mouse оборудована специальной кнопкой в верхней части корпуса. По умолчанию она открывает меню эмодзи, но может быть легко переназначена для других часто используемых команд.Клавиатура POP Keys выполнена в стиле ретро. Округлые клавиши и приятный звук механических переключателей напоминают о старых печатных машинках. 12 новых комбинаций с функциональной клавишей Fn позволяют быстро переключиться на необходимую команду: сделать скриншот экрана, отключить микрофон и управлять воспроизведением мультимедиа, чтобы работать и отдыхать с максимальным комфортом.Мышь POP Mouse легко поместится в сумку или карман, идеально подходит для работы вне офиса или дома. Она оборудована колесиком Smartwheel, которое автоматически переключается из режима построчного скроллинга в скоростную прокрутку страниц. А благодаря технологии SilentTouch щелчки почти не слышны, а высокоточное отслеживание позволяет работать на поверхностях небольшого размера. Мышь доступна в нескольких цветовых вариантах. После загрузки ПО Logitech Options вы также сможете использовать POP Mouse с Logitech Flow, новой функцией для быстрого переноса текста, файлов и изображений между несколькими устройствами.Аксессуары POP поддерживают работу сразу с несколькими устройствами и подключаются к ним при помощи Bluetooth или USB-приемника Logi Bolt.Клавиатура POP Keys и мышь POP Mouse пополнят коллекцию аксессуаров Logitech Studio. Также в нее входит новый коврик для стола Studio Series Desk Mat — яркий, нескользящий и устойчивый к влаге. Новинка доступна в трёх цветах — лавандовый, тёмно-розовый и серый — и идеально сочетается с клавиатурой POP Keys и мышью POP Mouse. Клавиатура совместима с операционными системами macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS и Android, а мышка — с macOS, Windows, iPadOS, Chrome OS и Linux.Клавиатура POP Keys, мышь POP Mouse и коврик для стола Studio Series Desk Mat появятся в продаже в России 20 декабря 2021 года. Рекомендуемые розничные цены новинок — 10 990, 2 990 и 1 790 рублей, соответственно.