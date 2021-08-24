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Технические характеристики

Диапазон частот : 20 — 20000 Гц

: 20 — 20000 Гц Сопротивление : 36 Ом

: 36 Ом Чувствительность : 87,5 дБ SPL/мВт

: 87,5 дБ SPL/мВт Микрофон : кардиоидный (однонаправленный)

: кардиоидный (однонаправленный) Диапазон частот микрофона : 100 — 10 000 Гц

: 100 — 10 000 Гц Подключение : аудиоразъем 3,5 мм

: аудиоразъем 3,5 мм Длина кабеля : 1,5 м

: 1,5 м Вес: 240 г.

Итог





















К нам на обзор попала G335 в черном цвете. Мы протестировали гарнитуру в течение месяца и хотим отметить сборку, комфортную посадку и качественное звучание, а теперь расскажем обо всём подробнее.Внутри коробки гарнитура Logitech G335 прочно закреплена картонным держателем, который нужно надорвать, чтобы извлечь устройство. Помимо наушников, в комплекте вы найдете наклейку, техническую документацию и Y-образный разветвитель для раздельного подключения.Классический черный цвет Logitech G335 «разбавляет» яркая расцветка оголовья. Гарнитура выполнена в полноразмерном форм-факторе. Вес устройства составляет всего 240 грамм, поэтому она почти не ощущается во время длительных игровых сессий.На левой чашке размещен складной микрофон, регулятор громкости и не отключаемый провод с разъёмом 3,5 мм. Наушники выполнены в основном из матового пластика с глянцевыми вставками. Внутри текстильных амбушюр используется наполнитель из пеноматериала с эффектом памяти. Такое решение обеспечивает комфортную посадку и пассивную звукоизоляцию.У оголовья раскладная конструкция, позволяющая подстроить размер под индивидуальные особенности. У этого элемента яркая и гибкая подкладка фиолетового цвета с вкраплениями бирюзовых деталей.Тканевая подкладка оголовья съемная. У её креплений две позиции. Это решение обеспечивает дополнительную возможность регулировки размера, изменяя натяжение.Как и упоминалось выше, для подключения Logitech G335 к источнику сигнала используется разъем 3,5 мм. Таким образом мы получаем универсальный гаджет, который можно использовать с ПК, консолями, смартфонами и планшетами.Длина кабеля составляет 180 см. Этого хватает для комфортной игры, независимо от того, к чему подключена гарнитура. Не будет лишним упомянуть удобную функцию включения и отключения микрофона. Работает она очень просто. Микрофон активен в разложенном состоянии, если его сложить — передача голоса будет заблокирована.Уши отлично себя чувствуют в амбушюрах Logitech G335 на протяжении длительного использования. Тканевая поверхность приятно прилегает к коже.За звук в G335 отвечают 40-мм неодимовые драйверы с частотным диапазоном 20 Гц – 20 кГц. У наушников довольно приятное и насыщенное звучание с широкой сценой. Несмотря на то, что это геймерский аксессуар, гарнитуру вполне комфортно можно использовать для прослушивания музыки и просмотра фильмов. В первом случае она демонстрирует чистое воспроизведение с глубокими басами и хорошо читаемыми высокими частотами. При этом середина не сбивается в кашу, как это обычно бывает в устройствах среднего уровня.Не будет лишним упомянуть, что звучание Logitech G335 можно дополнительно улучшить путём ручных настроек эквалайзера с учетом своих музыкальных предпочтений. Встроенный микрофон обеспечивает довольно чистую передачу голоса. Собеседники в онлайн-играх на качество голосовой передачи не жаловались. В моем случае тестировалось G335 преимущественно на Xbox с подключением через геймпад.Приобретая Logitech G335 за 6 490 рублей можно получить универсальное устройство, которое можно использовать с актуальными моделями консолей, ПК, а также с мобильными устройствами при условии, что они оборудованы разъемом 3,5 мм. Кроме того вы получаете комфортную посадку для длительных игровых забегов и качественное звучание почти в любых сценариях применения.