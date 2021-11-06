Цены беспроводных наушников начинаются преимущественно от 10 000 рублей.

Найти качественную модель за 5000 рублей сложно. До 8000 рублей еще реально, но достойную модель придется поискать среди алиэкспрессного хлама с красивой упаковкой, но дешевыми комплектующими.

Чтобы при этом они были от понятного и известного бренда – еще сложнее. Наушники — хрупкий продукт, хочется, чтобы сервисный центр было легко найти, а ремонт не затягивался.

Но кажется, мы нашли такие варианты. Ниже — лучшие беспроводные наушники не дороже 8000 рублей.

Honor Earbuds 2 Lite

Наушники, равных которым за их цену вы не найдете. Стильный дизайн, качественный звук, шумоподавление — по этим параметрам они соответствуют сегменту upper middle (8000-15 000 рублей), хотя стоят при этом 5000 рублей.

Несмотря на принадлежность к миллд-классу, производитель не сэкономил на комплектующих. Наушники получили самый совершенный стандарт Bluetooth 5.2. Радиус действия приличный — какой именно, бренд не указывает, но по опыту, на расстоянии 10 метров наушники еще работают.

Автономность — сильнейшая сторона девайса. Honor заявляет следующие параметры: 10 часов работы с отключенным шумоподавлением, 7,5 часов работы с включенным шумоподавлением, 32 часа работы с зарядным чехлом и 4 часа работы после 10 минут заряда.

Энергии аккумулятора хватает на целый рабочий день. Подойдет тем, кто думает, какие беспроводные наушники выбрать для работы. Поддерживается быстрая зарядка, до полного восполнения энергии требуется 1 час.

Huawei FreeBuds 4i

Автономность — плюс и этих наушников, причем даже даже на фоне самой дорогой модели компании FreeBuds Pro. Эта модель работает 10 часов без кейса в режиме непрерывного воспроизведения музыки и до 6,5 часа при голосовых вызовах. С чехлом время работы составит до 22 часов часов воспроизведения музыки или 14 часов голосовых вызовов.

Шумоподавление — еще одна сильная сторона этих наушников. Оно отлично изолирует пользователя от внешних шумов — они теряют четкость, становится легко концентрироваться на аудиодорожке. В общем, надежные и современные наушники с актуальными на 2021 год параметрами и стильным дизайном.

realme Buds Air 2

Самые доступные наушники из этого списка. Они стоят всего 4000 рублей в официальной рознице, на AliExpress их можно взять за 2000 рублей, при этом у них стильный дизайн, активное шумоподавление и приличное время работы без подзарядки.

Автономность стандартная для TWS-наушников 2021 года — 5 часов работы без подзарядки без зарядного футляра и до 25 часов с ним. Среди функциональных особенностей модели Realme Buds Air 2 отмечаются система шумоподавления ANC, поддержка сенсорного управления и быстрая зарядка.

Звук качественный. Тут стоят динамические излучатели диаметром 10 мм с карбоновым покрытием диафрагмы и технологией Bass Boost+. Они формируют мощный детализированный звук с объемным эффектом.

Jabra Elite 3

Самые оригинальные наушники из подборки как визуально, так и функционально. Компания фанатично придерживается собственных идей, а не просто следует за трендами и пытается понравиться аудитории любой ценой. Конструкция наушника, форма зарядного чехла, физические кнопки управления потоком — все эти особенности не трендовые, и тем не менее, Jabra оставляет их из поколения в поколение, считая, что они лучше, чем более попсовые решения.

Особенность наушников Jabra — физические кнопки управления, не сенсоры. Это не попытка сэкономить, а особенный подход компании. С сенсорами больше рандомных нажатий, их могут спровоцировать трущиеся о корпус волосы или попытка поправить наушник. С физическими кнопками такие моменты исключены, они надежнее.

При применении клавиш наушник не впивается в ушной канал. Конструкция затычки создана так, чтобы в этот момент она упиралась в ушную раковину, поэтому в процессе не испытываешь никакого дискомфорта.

Jabra Elite 3 также выделяются набором жестов. Причем, на разных наушниках они разные. У левого: одно нажатие — HearThrough вкл / выкл, двойное нажатие — вызов голосового ассистента, удерживание — уменьшение громкости. У правого: одно нажатие — вкл / выкл поток звука, двойное нажатие — следующий трек, тройное нажатие — предыдущих трек, удерживание — увеличение громкости.

По автономности Jabra заявляет следующие параметры: до 7 часов работы без зарядного кейса и от 28 часов работы с чехлом.

Музыка рождается из динамиков диаметром 6 мм, лучшему музыкальному эквалайзеру в среднем классе TWS-наушников и аудиокодеку Qualcomm aptX. Высокие частоты четкие, басы насыщенные. Можно слушать даже скандинавскую электронику и кайфовать от детализации треков. В общем, удобные, универсальные и качественные наушники.

Samsung Galaxy Buds Live

Еще одна оригинальная модель, только от более известного бренда и с автоматическим подключением к смартфонам Samsung. Эти наушники выделяются дизайном — они продолжают ваши естественные изгибы ушей и лица, поэтому наушники не выпирают и не смотрятся громоздко. Кроме того, Galaxy Buds Live плотно прилегают к ушам, тем самым обеспечивая идеальную посадку — вам будет комфортно в них, и они выпадут с малой долей вероятности.

Шумоподавление активное, звук качественный. Тут используются динамики бренда AKG с диаметром 12 мм, басовый канал для вывода воздушных потоков и другие элементы конструкции, обеспечивающие реалистичное и глубокое звучание.

Автономность приличная. До 6 часов прослушивания нон-стоп. До 21 часа воспроизведения с зарядным футляром. Оптимальный выбор, если вы хотите купить беспроводные наушники, которые не будут сильно выделяться и привлекать много внимания.





