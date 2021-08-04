Спрос на AirPods высочайший

Apple доверяют больше всех

AirPods контрастируют на фоне более новых и дорогих моделей

У AirPods посредственные характеристики, и это не мешает им быть популярными

AirPods второго поколения не дешевеют уже два года.Модель без беспроводной зарядки стоила 11 490 рублей на старте продаж, а версия с поддержкой Qi — 13 990 рублей. Такими были цены в 2019 году, в 2021-м они такие же, не считая погрешность в одну тысячу рублей.Получается, наушники Apple превзошли по ликвидности iPhone. Смартфоны компании дешевеют минимум раз в год на $100 — настолько она опускает цену по выходу нового поколения. Кроме того, они могут дешеветь в течение года, имея статус «нового айфона», так было с XS и XS Max в 2018-м. AirPods же не дешевеют вообще.Беспроводные наушники догоняют PlayStation и Xbox по ликвидности. Консоли не дешевеют в течение жизненного цикла (3-5 лет), еще год, и AirPods второго поколения догонят их по минимальному показателю, и у них есть все шансы это сделать.Что странно, наушники сохраняют цену, пока конкуренты не могут ее удержать. Samsung Galaxy Buds+ на старте продаж в феврале 2020 года стоили 10 990 рублей, а теперь за них просят 8990 рублей — чуть больше года и разница в 20%.Apple в очередной раз ломает систему — если ее планшеты развиваются в стагнирующем направлении, то наушники сохраняют цену там, где конкуренты быстро дешевеют. Разберем, почему так происходит.AirPods второго поколения — самые популярные беспроводные наушники в России, по данным группы компаний М.Видео-Эльдорадо. В мире ситуация очевидно такая же. Чистая логика: Apple — с отрывом самый популярный бренд беспроводных наушников, наибольшим способ пользуются самые доступные из них, а это именно второе поколение.Простейший закон рыночной экономики: цена снижается, если падает спрос, когда он высокий, нет смысла ее опускать. Высокий спрос на дистанции говорит о высокой лояльности аудитории к бренду и продукту. А если люди готовы платить эту сумму за него, она будет держаться.AirPods — пионеры направления беспроводных наушников, как и iPad среди планшетов. В 2016 году Тим Кук показал на сцене затычки в футляре и без проводов, а затем их осмыслил. Первое время они смотрелись нелепо, будто владелец обрезал шнуры, спустя пару лет «эйрподсы» — привычный и полноценный элемент образа.И все направление беспроводных наушников развивался в тот же временной отрезок. AirPods — продукт всемирно известного бренда с крайне узнаваемым дизайном. Они запоминались лучше всех, и поэтому название «эйрподс» стало нарицательным и начало ассоциироваться в принципе с сегментом беспроводных наушников. Люди доверяют брендам и продуктам, которые им запоминаются. Логично, что среди гарнитур это AirPods. А направление только развивается, соответственно и спрос только растет.После AirPods второго поколения Apple выпустила модели Pro и Max. Каждая из них пробивала психологическую отметку стоимости. Pro-шки стоили 20 000 рублей притом что люди не представляли себе TWS-гарнитуру дороже 10 000 рублей. Max повергли в шок — 63 000 рублей, вдвое дороже королей полноразмерных беспроводных наушников Sony WH1000 XM4.На их фоне AirPods второго поколения кажутся наиболее рациональным выбором: 12 000 рублей за новый аксессуар — куда более приемлемая трата, чем 20 000 рублей, столько в среднем стоит смартфон в России.И будем честны, AirPods — не лучшие наушники за свои деньги. У них нет шумоподавления, притом что компании научились сочетать открытый тип затычек с этой функцией, а сама она — тренд последнего года.Другие параметры тоже не впечатляют. Управление треками реализовано слабо, автономность прямо скажем средняя — пять часов, скорость зарядки посредственная — на полное восполнение энергии футляра уходят два часа, Huawei FreeBuds Pro, для сравнения, заряжаются за час.Только пользователи выбирают AirPods второго поколения, а не более технологичные Samsung и Huawei или более демократичные по цене Xiaomi. Просто Apple доверяют, компания еще раз показала, что работа с аудиторией важнее характеристик продукта.