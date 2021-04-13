Продажи компьютеров Mac выросли в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает IDC.
Причем, они увеличиваются стремительнее, чем у других производителей. Спрос на десктопы в принципе поднялся, аналитики заметили особенно резкий скачок поставок компьютеров Apple.
Поставки Mac в магазины выросли на 111,5% год к году — с 3 164 000 экземпляров в первом квартале 2020 года до 6 692 000 за тот же период 2021 года. Поставки Lenovo увеличились на 59%, HP — на 64%, а Dell — на 23%.
Аналитики IDC считают, что увеличению продаж способствовал эффект отложенного спроса. Кроме того, многие люди начали работать удаленно, и им теперь нужен более качественный компьютер.
Под конец 2020 года Apple представила три компьютера на новейшем процессоре M1. Это MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. Особенность этого процессора — увеличенная мощность при большей энергоэффективности.
Ранее сообщалось, что Mac mini на M1 расстраивает покупателей. Они столкнулись с проблемой — компьютер не выводит из сна подключенный к нему монитор.
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Про М1 вообще приходится молчать, он пока подходит только домохозяйкам
Вон тебе ниже от человека ответ. Это не священная война, это опыт пользования всем этим года эдак с 2011-2012.
Касаемо мучений моих, то за годы я приноровился как-то, где-то костыли, где-то винда выручает, где-то из бутылки виндовое ПО запускаю, где-то приходится останавливать свой выборе ПО, где есть веб-версия.
У эппл несомненейший плюс — это исполнения. Экстерьер и интерьер всего за что они берутся. У меня на руках теперь образовалось слишком много эппл барахла и менять все это — однозначно в минус. Да и уже привыкнув к идеальной эстетике, веду поиски чего-то не хуже. Вот если бы Хуавей не начали прессовать...
Пусть он лучше признается, что тихо-молча по ночам приходит в офис и пользуется виндой))
А причем тут обмен доками между собой? Как бы это само собой разумеется. Проблемы и неудобства гораздо глубже.
С телефона вообще без проблем печатаю документы и картинки.