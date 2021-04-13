Продажи компьютеров Mac выросли в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает IDC.Причем, они увеличиваются стремительнее, чем у других производителей. Спрос на десктопы в принципе поднялся, аналитики заметили особенно резкий скачок поставок компьютеров Apple.Поставки Mac в магазины выросли на 111,5% год к году — с 3 164 000 экземпляров в первом квартале 2020 года до 6 692 000 за тот же период 2021 года. Поставки Lenovo увеличились на 59%, HP — на 64%, а Dell — на 23%.Аналитики IDC считают, что увеличению продаж способствовал эффект отложенного спроса. Кроме того, многие люди начали работать удаленно, и им теперь нужен более качественный компьютер.Под конец 2020 года Apple представила три компьютера на новейшем процессоре M1. Это MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. Особенность этого процессора — увеличенная мощность при большей энергоэффективности.Ранее сообщалось, что Mac mini на M1 расстраивает покупателей. Они столкнулись с проблемой — компьютер не выводит из сна подключенный к нему монитор.