Продажи компьютеров Mac выросли в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает IDC. 

Причем, они увеличиваются стремительнее, чем у других производителей. Спрос на десктопы в принципе поднялся, аналитики заметили особенно резкий скачок поставок компьютеров Apple. 

Поставки Mac в магазины выросли на 111,5% год к году — с 3 164 000 экземпляров в первом квартале 2020 года до 6 692 000 за тот же период 2021 года. Поставки Lenovo увеличились на 59%, HP — на 64%, а Dell — на 23%. 

Аналитики IDC считают, что увеличению продаж способствовал эффект отложенного спроса. Кроме того, многие люди начали работать удаленно, и им теперь нужен более качественный компьютер. 

Под конец 2020 года Apple представила три компьютера на новейшем процессоре M1. Это MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. Особенность этого процессора — увеличенная мощность при большей энергоэффективности. 

Ранее сообщалось, что Mac mini на M1 расстраивает покупателей. Они столкнулись с проблемой — компьютер не выводит из сна подключенный к нему монитор. 


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