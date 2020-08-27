Состоялся анонс смартфона Fairphone 3+. Устройства этого бренда отличается высочайшая приспособленность к ремонту в случае поломки — специалисты iFixit присвоили новой модели десять баллов из десяти по своей шкале ремонтопригодности.
Fairphone 3+ далеко не флагман. Он продаётся в Великобритании за 425 фунтов стерлингов, что в переводе на российскую валюту составляет чуть более 42 тысяч рублей.
За эти деньги покупатель получает устройство с экраном диагональю 5,65 дюйма при разрешении HD+ и соотношении сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтным накопителем, слотом microSD, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиовыходом и аккумулятором на 3040 мАч.
Фронтальная камера 16-мегапиксельная, а основная камера вопреки современным трендам обладает лишь одним модулем, зато на 48 Мп. Батарея съёмная и может быть легко заменена на новую после того как выдохнется, а корпус достаточно легко вскрыть, если необходимо добраться до внутренностей смартфона.
О продажах Fairphone 3+ за пределами Великобритании ничего не сообщается. На Туманном Альбионе предзаказ на этот смартфон можно оформить уже сейчас, а продажи начнутся 14 сентября. Новинка будет доступна только с чёрным цветом корпуса.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
И компания вроде как Нидерландская, причём тут продажи в Великобритании? Отсылают они смартфоны по всей Европе.
А он, просто хорошо ремонтируется:)))
Если через год к нему не будет запчастей, то пользы от этой «ремонтопригодности» никакой.