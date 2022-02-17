Пользовательница твиттера с ником Moonhalf обратила внимание, что на «Яндекс.Маркете», Ozon и Wildberries продаются ошейники «Антимяу», которые бьют котов и кошек током, когда они мяукают. В описании этих товаров указано, что так можно отучить животных нарушать покой — после того как питомца несколько раз долбанёт электрический разряд, он перестанет орать даже без ошейника, думая, что за этим последует боль.
Некоторые пользователи твиттера разделили обеспокоенность девушки и обратились к маркетплейсам с просьбами убрать эти товары. Но были и такие, кто не видит ничего плохого в использовании таких ошейников — якобы они не бьют током, а лишь вибрируют, что неприятно, но вполне терпимо и не причиняет боли.
Об ошейниках «Антимяу» известно уже около десяти лет, но их эффективность не подтверждена. Дело в том, что у кошек нет ассоциативного мышления, поэтому они не могут связать своё мяуканье с последующим разрядом тока в шею. Примечательно, что эти ошейники продаются только через интернет, а в зоомагазинах их не найти, несмотря на отсутствие законодательного запрета.
Ozon уже начал удалять эти ошейники со своей площадки и пообещал окончательно избавиться от них в течение двух недель. «Яндекс.Маркет» сначала заявил, что такая продукция не запрещена законом и будет удалена только по решению суда, но затем рассказал, что договорился с продавцами, чтобы они самостоятельно скрыли её.
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Чтоб как херню напишут сразу било током.
А котиков бить током нельзя.)
Сегодня на кота одел, а завтра на человека!
Всем добра 😘