10 декабря должна была окончательно прекратиться официальная поддержка Windows 10 Mobile. Уже после этой даты компания Microsoft по какой-то причине передумала. «Смерти» этой платформы не избежать, однако поддержка устройств была продлена.
Microsoft перестанет выпускать обновления для смартфонов, работающих на Windows 10 Mobile, но это случится позже запланированного изначально срока. Последним днём поддержки станет 14 января 2020 года, а после этой даты устройства с Windows 10 Mobile и Windows 10 Mobile Enterprise с номером сборки 1709 перестанут получать даже важные патчи безопасности.
Смартфоны со сборками Windows 10 Mobile 1511, 1607 и 1703 уже давно не обновляются. В основном это старые аппараты со слабыми техническими характеристиками, которым в своё время были недоступны крупные обновления операционной системы.
До 10 марта 2020 года пользователи Windows-смартфонов смогут сохранять резервные копии настроек и данных. К декабрю 2020 года будут закрыты онлайн-сервисы для синхронизации данных, в том числе позволяющие передавать фотографии и видео в облако OneDrive. Обладатели Windows-смартфонов смогут продолжить пользоваться своими устройствами, однако многие возможности платформы перестанут функционировать. Кроме того, из-за закрытия некоторых онлайн-сервисов возникнут проблемы с работой встроенных и сторонних приложений.
Microsoft не выпускает смартфоны на базе Windows 10 Mobile с весны 2016 года, именно тогда вышла последняя модель — Lumia 650. Компания торговала в своём интернет-магазине такими устройствами ещё около двух лет после прекращения их производства, а затем начала продавать Android-смартфоны. В октябре Microsoft представила Android-смартфон с двумя экранами Surface Duo, который появится в продаже к концу 2020 года.
В начале 2019 года компания Microsoft призвала переходить с Windows 10 Mobile на другие платформы — Android и iOS. Пользователям Android доступен Microsoft Launcher с поддержкой различных продуктов Microsoft и синхронизацией данных с компьютером, и на обеих операционных системах можно пользоваться приложениями Microsoft, в том числе мобильной версией Office. Последний раз Windows 10 Mobile обновлялась около месяца назад. Тогда вышел небольшой патч, закрывающий обнаруженные уязвимости.
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