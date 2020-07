Microsoft официально объявила о прекращении производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition. «Поскольку мы приближаемся к будущему с Xbox Series X, то нам нужно сделать естественный шаг по прекращению производства этих двух версий Xbox One» — сообщил представитель компании. Он подчеркнул, что выпуск Xbox One S продолжится и эта приставка будет доступна во всём мире.Ранее появилась информация о нехватке Xbox One X и Xbox One S. Во время пандемии очень сильно вырос спрос на консоли текущего поколения. Несмотря на прекращение производства Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, вполне вероятно, что запасы ритейлеров этих двух версий всё еще будут доступны в ближайшие месяцы. «Геймеры могут обратиться в местные розничные сети за дополнительной информацией о доступности», — сообщает представитель Microsoft.Microsoft впервые представила Xbox One X в ноябре 2017 года. На тот момент это была «самая мощная консоль в мире» с 6 терафлопсами. Запуск Xbox One S All-Digital Edition без дисковода состоялся в апреле прошлого года. По словам компании продажи этой версии были довольно высокие. Бездисковую консоль можно также можно было получить в рамках подписки Xbox All Access за 19,99 долларов в месяц вместе с сервисами Live Gold и Game Pass.Microsoft планирует развивать подписку Xbox All Access в будущем вместе с консолью Xbox Series X, которая будет выпущена позднее в этом году. Ожидается, что производитель также выпустит более дешевый и менее мощный Xbox следующего поколения. Неанонсированная версия разрабатывается под кодовым именем Lockhart.Если верить слухам, Microsoft готовится представить доступную версию Xbox Series X в следующем месяце. Вторая консоль может получить название Xbox Series S и будет предназначена для запуска игр с разрешением 1080p / 1440p.