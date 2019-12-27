



В 2020 году в силу вступит закон, обязывающий производителей смартфонов предустанавливать российские приложения. По данным «Известий», одним из таких приложений станет Mir Pay — аналог бесконтактных платёжных систем Google Pay и Apple Pay.



О том, что Mir Pay могут сделать одним из российских приложений, обязательных для предустановки на поставляемую в Россию электронику, говорилось на заседании рабочей группы, прошедшем на этой неделе в ФАС.

По всей видимости, Mir Pay будут предустанавливать только на смартфоны с NFC-модулями, ведь без этого компонента использовать его для оплаты покупок не получится. Впрочем, не исключено, что с помощью этого приложения можно будет платить в интернет-магазинах, и в этом случае оно может быть установлено на любые смартфоны, продающиеся в России. Тем самым российские власти поддержат отечественную платёжную систему «Мир», аналог Visa и Mastercard.Замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин ранее говорил, что потребители должны получить возможность выбора предустанавливаемых приложений. Он также отметил, что софтом, установленным изначально, обладатель смартфона обычно начинает пользоваться сразу же, а чтобы скачивать какие-либо программы, необходимы знания и навыки, которых у потребителя может не быть.Закон об обязательной предустановке российского софта на смартфоны и другие электронные устройства подписан Путиным в начале декабря и вступит в силу 1 июля 2020 года. В этот четверг Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК направила премьер-министру Дмитрию Медведеву и ФАС предложения по исполнению этого закона. РАТЭК считает, что есть смысл установить переходный период до 1 июля 2021 года и в этот период провести эксперимент, в ходе которого будет предустанавливаться только одно российское приложение. РАТЭК считает, что изготовители и продавцы должны самостоятельно определять, каким способом российское ПО может стать доступным потребителям, а магазины следует наделить правом установки приложения по желанию покупателя.





